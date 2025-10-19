Путін наполягає на повній окупації Донеччини і сказав про це Трампу – WP

Президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом 16 жовтня вимагав від України повністю відмовитися від Донецької області, назвавши це умовою припинення бойових дій. Про це пише американське видання Washington Post із посиланням на двох чиновників, обізнаних із перебігом розмови.

Путін заявив про готовність натомість поступитися частиною окупованих армією РФ територій Запорізької та Херсонської областей. Ця вимога, зазначає Washington Post, була дещо менш масштабною, ніж позиція, озвучена Путіним на зустрічі на Алясці. Деякі представники Білого дому розцінили це як прогрес, повідомило джерело видання.

Путін і Трамп говорили по телефону 16 жовтня. За підсумками двогодинної розмови Трамп оголосив, що президенти проведуть особисту зустріч у Будапешті.

17 жовтня Трамп зустрівся в Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським. Основною темою розмови були постачання зброї Києву, зокрема можливий продаж крилатих ракет «Томагавк». За даними видання Axios, Трамп відмовив Зеленському у постачанні «Томагавків» і дав зрозуміти, що зараз його пріоритетом є дипломатія. Сам президент України заявив, що «Трамп не сказав «ні», але й не сказав «так».