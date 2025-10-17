Зеленський: Україна готова запропонувати США українські дрони в обмін на «Toмагавки»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий укласти угоду зі США стосовно постачання ракет «Toмагавків» в обмін на дрони українського виробництва.

«Війна перейшла в іншу фазу. Тепер це технологічна війна. Недостатньо лише використання лише «Toмагавків». Ви хочете націлюватися на військові цілі, а вам потрібні сотні дронів, які будуть разом використовуватися. У нас є ці дрони, але «Toмагавків» у нас немає. Ось чому ми звертаємося до США... У нас є пропозиція», – сказав Зеленський.

Президент США Дональд Трамп, у свою чергу, підтвердив зацікавленість США в українських дронах.



«Так, звичайно. У нас багато дронів – ми будуємо свої і купуємо в інших, а у них дуже добрі дрони», – відповів Дональд Трамп на уточнююче питання щодо того, чи зацікавлені США в тому, щоб отримати такі дрони в обмін на ракети.

Читайте також: «Томагавки» у центрі уваги зустрічі Трамп-Зеленський

Щодо можливого постачання ракет «Томагавк» Україні Трамп підтвердив, що це обговорюватиметься на зустрічі. Однак він не сказав, чи ухвалив рішення щодо цього.

«Ми самі потребуємо «Томагавків», але нам також потрібно закінчити цю війну...Ми думаємо, що краще закінчити цю війну без «Томагавків», я думаю ми близько до цього», – сказав президент США.

Ракета Tomahawk, вироблена компанією RTX, має дальність до 1 000 миль (понад 1600 кілометрів), що значно перевищує можливості американських ракетних систем залпового вогню ATACMS (близько 190 миль), які активно використовують ЗСУ. Tomahawk має більшу швидкість і бойову силу порівняно з українськими дронами, які здатні завдавати ударів углиб території Росії, але часто стикаються з сучасними системами ППО.

Читайте також: Попередні перетини «червоних ліній» не призвели до ескалації – ISW про ймовірне надання Україні «Томагавків»

Україна зверталася до партнерів із проханнями про далекобійну зброю протягом останнього року. Київ також намагається розвивати власні далекобійні рішення, зокрема системи «Паляниця» і «Фламінго», однак у них немає таких бойових характеристик, як у Tomahawk.



