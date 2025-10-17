Конгресмени в листі до Трампа закликали дозволити продаж нових систем зброї Україні

Американські конгресмени в листі до президента США Дональда Трампа напередодні його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі закликали його дозволити продаж нових систем озброєння Україні, зокрема ракет «Томагавк», посилити санкції проти Росії і притягнути РФ до відповідальності за викрадення українських дітей.

Ці кроки значно зміцнять позицію України, змусивши Росію погодитися на мирні переговори, підтримувані Трампом, вказано в листі, який підписали 27 конгресменів – представників обох партій.

Автори листа високо оцінили зусилля Трампа щодо забезпечення миру в Україні і його роль у припиненні вогню у Секторі Гази.

«Сполучені Штати можуть надати Україні зброю, необхідну для того, щоб Росію залучили до переговорів. Ваші заклики до надання ракет «Томагавк» і розвідувальних даних, необхідних Україні для загрози військовим цілям глибоко всередині Росії, забезпечать Україні підвищену здатність стримувати подальшу агресію», – йдеться в заяві.

«Настав час запровадити нові рішучі спільні санкції проти Росії та її союзників, які продовжують купувати російську нафту і, роблячи це, підтримують російську військову машину. Законодавство про запровадження таких нових санкцій має широку підтримку в Конгресі, і ми прагнемо співпрацювати з вами й вашою адміністрацією, щоб оперативно використати цей потужний інструмент, щоб посадити Путіна за стіл переговорів», – наголосили конгресмени.

Крім того, автори листа відзначили зусилля першої леді США Меланії Трамп у питанні повернення викрадених Росією український дітей.

«Ми повинні вирішити проблему зникнення українських дітей… Пристрасне відстоювання першої леді вимог щодо їхнього звільнення – шляхом постійної взаємодії та дипломатії – заслуговує на визнання. Її зусилля допомогли привернути міжнародну увагу до цього нагального питання», – йдеться в листі.

На 17 жовтня запланована зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. На цій зустрічі, як очікується, будуть обговорювати можливість отримання Україною далекобійних ракет «Томагавк».

Напередодні цієї зустрічі президент США провів майже двогодинну телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним, після якої анонсував їхню зустріч, яка, за словами президента США, може відбутися протягом двох тижнів в Угорщині.

Дональд Трамп назвав «дуже продуктивною» майже двогодинну телефонну розмову з Путіним.

Помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що під час розмови Путін повторив свою тезу про те, що ракети «Томагавк» у разі поставок їх Україні не змінять ситуації на полі бою, але відносинам між США й Росією буде завдано «істотних збитків, не кажучи вже про врегулювання (війни)».

Трамп підтвердив, що він обговорював з Путіним перспективу постачання Україні «Томагавків», і тому «не сподобалася ця ідея».

Крім того, за день до зустрічі з лідером України Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп заявив, що ракети «Томагавк» також потрібні США. «Нам також потрібні «Томагавки». Їх багато, але вони нам потрібні. Ми можемо вичерпати власні запаси. Я не знаю, що ми можемо зробити з цим», – сказав він журналістам.