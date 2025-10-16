Ушаков: під час розмови Трампа і Путіна обговорювалося питання можливих поставок Україні ракет «Томагавк»

Помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що під час розмови президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна обговорювалося питання можливих поставок Україні далекобійних ракет «Томагавк».

За його словами, під час майже двогодинної розмови особливий акцент було зроблено на «українській кризі» (так в Росії називають війну проти України), а Путін висловив зацікавленість Москви у досягненні мирного політико-дипломатичного врегулювання.

Ушаков заявив, що під час розмови Путін повторив свою тезу, що ракети «Томагавк» не змінять ситуації на полі бою, але відносинам між США та Росією буде завдано «істотних збитків, не кажучи вже про врегулювання (війни)».

Читайте також: Попередні перетини «червоних ліній» не призвели до ескалації – ISW про ймовірне надання Україні «Томагавків»

Президент США Дональд Трамп назвав «дуже продуктивною» майже двогодинну телефонну розмову, яку він провів 16 жовтня з російським лідером Володимиром Путіним. За її підсумками він повідомив про домовленість щодо зустрічі радників країн високого рівня, яка відбудеться наступного тижня. Також анонсував зустріч з Путіним в Будапешті.

Ця розмова відбулася напередодні зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі, на якій, як очікується, будуть обговорювати можливість отримання Україною далекобійних ракет «Томагавк».

7 жовтня Трамп підтвердив, що не виключає постачання Україні далекобійних ракет «Томагавк» у разі, якщо Росія не припинить війну проти України. При цьому він зазначив, що спочатку має намір обговорити це питання із Росією.

Перед цим, 2 жовтня, Путін заявив, що постачання американських далекобійних ракет Tomahawk Україні призведе до «абсолютно нового рівня ескалації», зокрема у відносинах між Москвою і Вашингтоном. Путін також применшив значення цих ракет, назвавши їх «не зовсім сучасними», і зазначив, що надання цих ракет Україні «не змінить баланс сил на полі бою».

Ракета Tomahawk, вироблена компанією RTX, має дальність до 1 000 миль (понад 1600 кілометрів), що значно перевищує можливості американських ракетних систем залпового вогню ATACMS (близько 190 миль), які активно використовують ЗСУ. Tomahawk має більшу швидкість і бойову силу порівняно з українськими дронами, які здатні завдавати ударів углиб території Росії, але часто стикаються з сучасними системами ППО.

Україна зверталася до партнерів із проханнями про далекобійну зброю протягом останнього року. Київ також намагається розвивати власні далекобійні рішення, зокрема системи «Паляниця» і «Фламінго», однак у них немає таких бойових характеристик, як у Tomahawk.



