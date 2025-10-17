Зустріч Трампа і Путіна: що відомо

Президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч з російським керманичем Володимиром Путіним відбудеться протягом двох тижнів. В Угорщині вже «триває підготовка до мирного саміту США-Росія». 16 жовтня американський і російський лідери провели телефонну бесіду. А вже сьогодні, 17 жовтня, Дональд Трамп прийме в Білому домі президента України Володимира Зеленського, де, як сказав американський президент, «обговоримо мою розмову з президентом Путіним та багато іншого».

«Я б сказав, протягом двох тижнів або близько того, досить швидко», – сказав президент США Дональд Трамп у Білому домі, відповідаючи на запитання щодо часу його зустрічі з Володимиром Путіним в Угорщині.

Натомість російська сторона не називала ймовірних строків зустрічі.

В Угорщині

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що він готовий прийняти зустріч президента США Дональда Трампа з російським президентом Володимиром Путіним у Будапешті.

«Запланована зустріч між президентами США і Росії – це чудова новина для миролюбних людей усього світу. Ми готові!» – написав він у соціальній мережі Х.

Згодом прем’єр Угорщини повідомив, що мав розмову з Трампом –

«підготовка до мирного саміту США-Росія триває».

«Покласти край цій «безславній» війні між Росією та Україною»

Президент США Дональд Трамп назвав «дуже продуктивною» телефонну розмову, яку він провів 16 жовтня з російським лідером Володимиром Путіним – за добу перед тим, як Трамп прийме в Білому дому президента України Володимира Зеленського.

«Ми домовилися, що наступного тижня відбудеться зустріч наших радників високого рівня. Перші зустрічі проведе державний секретар Марко Рубіо разом з різними іншими людьми, яких буде призначено пізніше. Місце зустрічі буде визначено пізніше. Потім ми з президентом Путіним зустрінемося в узгодженому місці, Будапешті, Угорщина, щоб побачити, чи зможемо ми покласти край цій «безславній» війні між Росією та Україною», – написав Трамп у соцмережі Truth.

Американський лідер висловив сподівання на поновлення торгівлі між США та РФ після завершення війни Москви проти України.

«Ми також багато часу провели, обговорюючи торгівлю між Росією та Сполученими Штатами після закінчення війни з Україною», – зазначив президент США.

Помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що під час розмови Путін повторив свою тезу, що ракети «Томагавк» не змінять ситуації на полі бою, але відносинам між США та Росією буде завдано «істотних збитків, не кажучи вже про врегулювання (війни)».

Трамп підтвердив, що він обговорював з Путіним перспективу постачання Україні «Томагавків», йому «не сподобалася ця ідея».

Ця розмова відбулася напередодні зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі, на якій, як очікується, будуть обговорювати можливість отримання Україною далекобійних ракет «Томагавк».