«Довга розмова» Трампа з Путіним перед зустріччю із Зеленським. Чого чекати?

Трамп повідомив, що розпочав «довгу розмову» з Путіним

Президент США Дональд Трамп написав у своїй соцмережі, що розпочав телефонну розмову з очільником Росії Володимиром Путіним про війну в Україні.

я доповім про її зміст, як і президент Путін

«Я зараз розмовляю з президентом Путіним. Розмова триває, вона буде довгою, і я доповім про її зміст, як і президент Путін, після її завершення», – написав Трамп.

Ця розмова відбувається напередодні зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі, на якій, як очікується, будуть обговорювати можливість отримання Україною далекобійних ракет «Томагавк».

Чи справді ракети «Томагавк» можуть змінити хід війни і примусити Путіна запинити агресію?

Експерт із питань авіації Валерій Романенко в коментарі Радіо Свобода запевнив, що близько сотні крилатих ракет типу «Томагавк» могли б кардинально змінити хід війни на користь України.

«Оптимальним було б – чим більше, тим краще. От приблизно сотня ракет, вони б вже виправили ситуацію, вони б змінили її дзеркально», – сказав Романенко в етері програми «Свобода Live».

Водночас експерт застеріг від завищених очікувань за невеликої кількості боєприпасів:

«20 ракет – це ні про що. …При отриманні 20 «Томагавків» ми зможемо ефективно використати максимально чотири з них».

20-30 ракет на місяць, то росіяни довго продовжувати війну не зможуть,

За оцінкою Романенка, через потужну російську ППО «чотири з п'яти запущених «Томагавків» будуть збиватися»

Проте, за переконанням експерта, якщо брати до уваги можливості постачання ракет, то гарним варіантом також будуть і менші поставки, проте постійні:

«Якщо ми будемо отримувати з темпом 20–30 ракет на місяць, то росіяни довго продовжувати війну не зможуть, максимально півроку»

Чи піде Трамп на це?

7 жовтня Трамп підтвердив, що не виключає постачання Україні далекобійних ракет «Томагавк» у разі, якщо Росія не припинить війну проти України. При цьому він зазначив, що спочатку має намір обговорити це питання із Росією.

Ракета Tomahawk, вироблена компанією RTX, має дальність до 1 000 миль (понад 1600 кілометрів), що значно перевищує можливості американських ракетних систем залпового вогню ATACMS (близько 190 миль), які активно використовують ЗСУ. Tomahawk має більшу швидкість і бойову силу порівняно з українськими дронами, які здатні завдавати ударів углиб території Росії, але часто стикаються з сучасними системами ППО.

Україна зверталася до партнерів із проханнями про далекобійну зброю протягом останнього року. Київ також намагається розвивати власні далекобійні рішення, зокрема системи «Паляниця» і «Фламінго», однак у них немає таких бойових характеристик, як у Tomahawk.

Надання далекобійної зброї Україні, зокрема ракет Tomahawk підтримує, зокрема Швеція.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон в інтерв’ю Радіо Свобода після зустрічі міністрів оборони НАТО та засідання «Рамштайн» 15 жовтня сказав:

– Позиція Швеції дуже проста. Відповідно до міжнародного права, Україна має повне право захищати себе як на своїй території, так і за її межами.

Українські далекобійні спроможності – це шлях до миру

Росія – агресор у цій війні, це очевидно і беззаперечно. Саме тому ми інвестуємо у далекобійні ударні дрони та крилаті ракети, які Україна розробляє самостійно.

Ми лише вітатимемо, якщо інші держави посилять українські далекобійні спроможності, адже це абсолютно критично необхідно – і це, власне, шлях до миру. Посилення оборони України та нарощення санкцій – ось що може змусити Росію сісти за стіл переговорів. Поки що вона не виявляє жодної серйозної зацікавленості у переговорах.

У владі заговорили про можливе завершення війни. Чому?

Президент України Зеленський, пише видання Politico, під час нещодавньої закритої зустрічі з народними депутатами партії «Слуга народу» набито припустив, що осінній наступ російської армії на сході України може стати останнім масштабним Росії у цій війні.

країна має пережити ще одну важку зиму

З огляду на успіхи президента США Дональда Трампа у припиненні бойових дій у війні між Ізраїлем і «Хамасом», Білий дім може зосередитися на досягненні миру в Україні.

Видання пише, що Києві сподіваються, що у наступному році Путін таки піде на переговори про завершення війни. Для цього необхідно посилити економічний і воєнний тиск на Росію.

«Звісно, країна має пережити ще одну важку зиму, але Зеленський зазначив, що очікує реальну можливість перемир’я – хоча це буде непросто», – йдеться в матеріалі Politico.

Зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом запланована на п'ятницю. Чого очікувати?

Про все це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live: