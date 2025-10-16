МЗС про розмову Трампа і Путіна: навіть обговорення ракет «Томагавк» вже змусило Москву повернутися до діалогу

Сьогоднішня розмова між президентом США Дональдом Трампом і російським президентом Володимиром Путіним демонструє, як навіть обговорення ракет «Томагавк» вже змусило Москву повернутися до діалогу з Вашингтоном, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

«Висновок полягає в тому, що нам потрібно продовжувати рішучі кроки. Сила може справді створити імпульс для миру. Росіяни більше не мають жодної стратегічної ініціативи. Єдиний інструмент, який у них є, – це терор проти нашої енергетичної системи та надії, що зима може стати зброєю, яка працює на їхню користь», – написав він у соцмережі Х.

Тому, як наголосив міністр, так важливі «подальші рішучі рішення, які гарантуватимуть, що Путін не матиме ілюзій і буде змушений прагнути припинення війни».

Президент США провів майже двогодинну телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. Трамп сказав, що обговорить з Володимиром Зеленським «розмову з президентом Путіним та багато іншого».

Помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що під час розмови Путін повторив свою тезу, що ракети «Томагавк» не змінять ситуації на полі бою, але відносинам між США та Росією буде завдано «істотних збитків, не кажучи вже про врегулювання (війни)».

7 жовтня Трамп підтвердив, що не виключає постачання Україні далекобійних ракет «Томагавк» у разі, якщо Росія не припинить війну проти України. При цьому він зазначив, що спочатку має намір обговорити це питання із Росією.

Перед цим, 2 жовтня, Путін заявив, що постачання американських далекобійних ракет Tomahawk Україні призведе до «абсолютно нового рівня ескалації», зокрема у відносинах між Москвою і Вашингтоном. Путін також применшив значення цих ракет, назвавши їх «не зовсім сучасними», і зазначив, що надання цих ракет Україні «не змінить баланс сил на полі бою».

Ракета Tomahawk, вироблена компанією RTX, має дальність до 1 000 миль (понад 1600 кілометрів), що значно перевищує можливості американських ракетних систем залпового вогню ATACMS (близько 190 миль), які активно використовують ЗСУ. Tomahawk має більшу швидкість і бойову силу порівняно з українськими дронами, які здатні завдавати ударів углиб території Росії, але часто стикаються з сучасними системами ППО.