Зеленський: ракети Tomahawk можуть фінансуватися трьома шляхами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ракети Tomahawk можуть фінансуватися трьома шляхами, серед них є програма PURL.

«Один з варіантів – це натівська програма PURL, через неї ми працюємо, працює НАТО. НАТО закуповує за свої гроші в Америці зброю різного характеру, потім передають нам те, що ми потребуємо», – сказав Зеленський під час преспідходу з високим представником Європейського союзу із закордонних справ Каєю Каллас у понеділок.

Також, за його словами, є можливість фінансування ракет через mega deal – «це велика історія, до неї ще треба дійти».

Зеленський додав, що фінансування Tomahawk через російські заморожені активи – це «гарний варіант», але необхідно дійти до рішення.

«Поки що, в принципі, більшість людей позитивно дивляться на цей механізм, але це, якщо буде спочатку політичне рішення, ви ж знаєте, як вирішується – спочатку політичне рішення, а потім вже завантаження всіх інших механізмів. А тут треба вирішувати трішки, на мій погляд, швидше», – сказав президент.

Він також додав, що поділився своїм баченням щодо ракет Tomahawk під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, однак говорити про їхню кількість і можливість ще рано.

Під час останньої зустрічі у вересні Володимир Зеленський і Дональд Трамп, серед іншого, обговорювали можливість передачі ракет Tomahawk.

Минулого тижня Трамп заявив, що «в певному сенсі («sort of» англійською мовою – ред.) ухвалив рішення» з приводу того, чи постачати ракети «Томагавк» Україні. «Я думаю, що хочу дізнатися, що вони з ними робитимуть. Куди вони їх надсилатимуть? Гадаю, мені довелося б поставити це питання», – сказав президент США журналістам в Овальному кабінеті Білого дому.

Із висловлювання Трампа поки що неможливо зробити висновок, яким саме було це рішення – позитивним чи негативним для Києва.

Президент Росії Володимир Путін наприкінці минулого тижня заявив, що постачання американських далекобійних ракет Tomahawk Україні призведе до «абсолютно нового рівня ескалації», зокрема у відносинах між Москвою і Вашингтоном. Путін також применшив значення цих ракет, назвавши їх «не зовсім сучасними», і зазначив, що надання цих ракет Україні «не змінить баланс сил на полі бою».

Ракета Tomahawk, вироблена компанією RTX, має дальність до 1 000 миль (понад 1600 кілометрів), що значно перевищує можливості американських ракетних систем залпового вогню ATACMS (близько 190 миль), які активно використовують ЗСУ. Tomahawk має більшу швидкість і бойову силу порівняно з українськими дронами, які здатні завдавати ударів углиб території Росії, але часто стикаються з сучасними системами ППО.

Україна зверталася до партнерів із проханнями про далекобійну зброю протягом останнього року. Київ також намагається розвивати власні далекобійні рішення, зокрема системи «Паляниця» і «Фламінго», однак у них немає таких бойових характеристик, як у Tomahawk.



