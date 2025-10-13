Доступність посилання

Зеленський: ракети Tomahawk можуть фінансуватися трьома шляхами

Президент України Володимир Зеленський окреслив потенційні шляхи фінансування ракет Tomahawk, включаючи програму PURL та використання заморожених активів РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ракети Tomahawk можуть фінансуватися трьома шляхами, серед них є програма PURL.

«Один з варіантів – це натівська програма PURL, через неї ми працюємо, працює НАТО. НАТО закуповує за свої гроші в Америці зброю різного характеру, потім передають нам те, що ми потребуємо», – сказав Зеленський під час преспідходу з високим представником Європейського союзу із закордонних справ Каєю Каллас у понеділок.

Також, за його словами, є можливість фінансування ракет через mega deal – «це велика історія, до неї ще треба дійти».

Зеленський додав, що фінансування Tomahawk через російські заморожені активи – це «гарний варіант», але необхідно дійти до рішення.

«Поки що, в принципі, більшість людей позитивно дивляться на цей механізм, але це, якщо буде спочатку політичне рішення, ви ж знаєте, як вирішується – спочатку політичне рішення, а потім вже завантаження всіх інших механізмів. А тут треба вирішувати трішки, на мій погляд, швидше», – сказав президент.

Він також додав, що поділився своїм баченням щодо ракет Tomahawk під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, однак говорити про їхню кількість і можливість ще рано.

Читайте також: Попередні перетини «червоних ліній» не призвели до ескалації – ISW про ймовірне надання Україні «Томагавків»

Під час останньої зустрічі у вересні Володимир Зеленський і Дональд Трамп, серед іншого, обговорювали можливість передачі ракет Tomahawk.

Минулого тижня Трамп заявив, що «в певному сенсі («sort of» англійською мовою – ред.) ухвалив рішення» з приводу того, чи постачати ракети «Томагавк» Україні. «Я думаю, що хочу дізнатися, що вони з ними робитимуть. Куди вони їх надсилатимуть? Гадаю, мені довелося б поставити це питання», – сказав президент США журналістам в Овальному кабінеті Білого дому.

Із висловлювання Трампа поки що неможливо зробити висновок, яким саме було це рішення – позитивним чи негативним для Києва.

Президент Росії Володимир Путін наприкінці минулого тижня заявив, що постачання американських далекобійних ракет Tomahawk Україні призведе до «абсолютно нового рівня ескалації», зокрема у відносинах між Москвою і Вашингтоном. Путін також применшив значення цих ракет, назвавши їх «не зовсім сучасними», і зазначив, що надання цих ракет Україні «не змінить баланс сил на полі бою».

Ракета Tomahawk, вироблена компанією RTX, має дальність до 1 000 миль (понад 1600 кілометрів), що значно перевищує можливості американських ракетних систем залпового вогню ATACMS (близько 190 миль), які активно використовують ЗСУ. Tomahawk має більшу швидкість і бойову силу порівняно з українськими дронами, які здатні завдавати ударів углиб території Росії, але часто стикаються з сучасними системами ППО.

Україна зверталася до партнерів із проханнями про далекобійну зброю протягом останнього року. Київ також намагається розвивати власні далекобійні рішення, зокрема системи «Паляниця» і «Фламінго», однак у них немає таких бойових характеристик, як у Tomahawk.


