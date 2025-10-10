Вітакер пояснив, у чому головна небезпека Росії: може «утнути дурість»

Посол Сполучених Штатів при НАТО Метью Вітакер висловив сумнів, що Росія навмисне порушує авіапростір європейської частини Альянсу. Про це він заявив у Брюсселі під час панельної дискусії в Центрі європейської політики 10 жовтня, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Ви не можете припускати, що Росія робить це навмисно. Гадаю, є багато безрозсудності та некомпетентності, які можна приписати росіянам та їхній діяльності, й не слід приписувати це навмисності. Як на мене, це дає їм забагато заслуг», – зауважив американський топдипломат.

Посадовець США нагадав про невдоволення Росії, коли Вашингтон почав обговорювати надання ракет Tomahawk Україні, а президент Трамп назвав її «паперовим тигром».

«Вони протягом дня намагалися переконати світ, що вони насправді ведмеді… Тому гадаю, нам потрібно поговорити, що ми готуємось (до можливої ескалації конфлікту – ред.) не тому, що Росія має чудову економіку та потужну армію. Знову ж таки: вони не можуть отримати навіть 20% України після майже чотирьох років. Причина, чому Росія така небезпечна, полягає в тому, що вони безрозсудні й некомпетентні, і ми просто повинні очікувати, що вони утнуть якусь дурість – здебільшого, щоб продемонструвати світові, що вони вважають себе ведмедями», – зазначив Вітакер.

Посол Штатів при НАТО наголосив, що про безрозсудність Росії може також свідчити її готовність «пожертвувати десятками, сотнями, мільйонами громадян на полі бою без жодної стратегічної причини».

Необхідність відповідати цій загрозі, на думку дипломата, вимагатиме від союзників «покращення багатьох речей».

Водночас Вітакер похвалив спроможності НАТО:

«Якщо необхідно, ми готові завдати смертельної шкоди та серйозних наслідків. Тому гадаю, що альянс сьогодні, особливо після переобрання Дональда Трампа президентом, сильніший, ніж, мабуть, будь-коли. І він більш чіткий і зосереджений на тому, що важливо – на бойових діях, готовності та смертельній здатності».





Днями президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала численні порушення повітряного простору ЄС послідовною кампанією, спрямованою на роз’єднання Європи й ослаблення підтримки України.

У вересні країни НАТО кілька разів звинуватили Росію у безпрецедентному порушенні свого повітряного простору.

Зокрема, близько 20 дронів у ніч проти 10 вересня увійшли в повітряний простір Польщі. 13 вересня, за даними Міноборони Румунії, російський безпілотник, яким сили РФ атакували Україну і який проник у повітряний простір Румунії, затримався над країною НАТО протягом 50 хвилин, перш ніж повернутися назад до України.

19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії над Фінською затокою та перебували там загалом 12 хвилин. У НАТО 23 вересня засудили Росію за порушення повітряного простору Естонії минулого тижня, заявивши, що РФ «несе повну відповідальність за ці дії, які є ескалаційними».

Росія звинувачення відкидає.







