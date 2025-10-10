Трамп запропонував виключити Іспанію з НАТО. Мадрид відреагував

Іспанія відреагувала на пропозицію президента США Дональда Трампа виключити її з НАТО за невиконання показника щодо збільшених витрат на оборону.



«Іспанія є відданим і повноправним членом НАТО. І вона виконує свої цільові показники так само, як і Сполучені Штати», – повідомляє AFP з посиланням на джерела в уряді Іспанії.



Напередодні президент США Дональд Трамп запропонував виключити Іспанію з НАТО через низькі витрати на оборону.

«Ви повинні почати розмовляти з Іспанією. Ви повинні зателефонувати їм і зʼясувати, чому вони так відстають. У них немає виправдання, щоб цього не робити, але нічого страшного. Можливо, вам слід відверто вигнати їх з НАТО», – сказав Трамп під час двосторонньої зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

У НАТО наразі на цю заяву Трампа не реагували.

На саміті НАТО у червні Гаазькою декларацією було закріплено зобовʼязання підвищити витрати на оборону до 5% ВВП.

Згідно з даними альянсу, Іспанія є однією з країн НАТО з найменшими витратами на оборону, витрати на яку у 2023 році склали менше 1,2 відсотка ВВП, а цього року - 2%.







