«Ще багато карт можна розіграти». Посол США при НАТО розповів, як Трамп завершуватиме війну в Україні

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп хоче завершення війни Росії проти України й продовжує «дуже наполегливо працювати», щоб це стало можливим. Про це заявив у Брюсселі посол США при НАТО Метью Вітакер 10 жовтня, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Очевидно, він (президент США – ред.) приніс мир у Газу, судячи з усього, що нам відомо. Ізраїль підтвердив, що діє режим припинення вогню, і мені видається, що є реальна можливість, щоб війна між Україною та Росією стала наступною, яка буде врегульована», – заявив топдипломат.

У цьому контексті очільник місії США при НАТО знову згадав про роль Європи в наповненні російського бюджету й заявив про необхідність припинення імпорту нею енергоносіїв з РФ.

«У нас забагато союзників по НАТО все ще купують, зокрема, російський природний газ. А потім, очевидно, ті, про яких публічно говорили, все ще купують чимало російської нафти. Нам потрібно покласти цьому край», – наголосив Вітакер.









За словами дипломата, президент США тим часом «продовжуватиме створювати обставини й важелі впливу, необхідні для того, щоб Росія сіла за стіл переговорів».

«На мою думку, можна розіграти ще багато карт. Тож моє відчуття є таким, що президент продовжить над цим (урегулюванням війни –ред.) працювати, якщо можливо укласти угоду. Але якщо він визначить, що угоди не буде й що Володимир Путін не налаштований серйозно на припинення цієї війни, тоді, гадаю, він просто продовжуватиме робити те, що робить: посилюватиме тиск і наслідки для Путіна, якщо ця війна триватиме. Нам просто доведеться подивитися, яку магічну комбінацію ми можемо тут розкрити, бо я справді не ставлю проти Дональда Трампа у вирішенні цього конфлікту», – заявив він.

На уточнювальне запитання Радіо Свобода, які саме карти ще може розіграти Трамп у межах врегулювання конфлікту, посадовець перелічив можливі інструменти в розпорядженні американського лідера.

«Можемо говорити про такі речі, як санкції, або про наслідки для (російських надходжень до бюджету від обмеження продажу – ред.) нафти і газу. Згадувалися далекобійні удари, а також – постачання більш вишуканих систем озброєння для продажу НАТО та союзникам, а потім – для надання Україні. Є майже – я не хочу сказати необмежені можливості – але, безумовно, є багато наслідків за неукладення мирної угоди, які можуть бути застосовані проти росіян», – підкреслив Вітакер, додаючи, що «деякі з речей, які я навіть не назвав, потенційно він думає зробити».

Дипломат знову наголосив на ролі Європи в посиленні тиску на Росію задля її зацікавлення в переговорному процесі, й зауважив на необхідності припинення імпорту російських енергоносіїв.

Президент США Дональд Трамп у вересні повторив свій заклик до особистої зустрічі російського лідера Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського для врегулювання війни Росії проти України.

Зеленський і Трамп зустрілися в США у вересні. За словами президента України, вони обговорювали, зокрема, ідеї для наближення миру.



