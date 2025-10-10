Сенат США схвалив свою версію щорічного законопроєкту про оборонну політику

Сенат США схвалив свою версію законопроєкту про щорічну оборонну політику, відомого як Закон про національне оборонне повноваження, або NDAA.

Документ, який був схвалений 77 голосами «за» та 20 «проти», передбачає фінансування на 924,7 мільярда доларів у 2026 фінансовому році.



Сенатори провели години в залі засідань у четвер увечері, розглядаючи довгий список поправок, перш ніж перейти до остаточного ухвалення.

Як пише СNN, одна з прийнятих поправок скасує дозвіл на використання військової сили в Іраку, захід, який також був включений до версії пакету Палати представників, що робить ймовірним, що вона потрапить до остаточного тексту.



Палата представників ухвалила свою версію пакету, який містив деякі суперечливі політики, підтримані республіканцями, у вересні лише 17 голосами демократів. Версія Сенату містить менше політичних гарячих точок і отримала підтримку понад 20 демократів.



Тепер, коли Сенат ухвалив свій законопроєкт, Палата представників і Сенат звернуться до погоджувального комітету, щоб вирішити розбіжності між двома пакетами. Ця остаточна версія має бути ухвалена обома палатами до кінця року.



