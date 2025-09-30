Трамп у виступі перед військовим командуванням США знову заявив про необхідність саміту Путіна і Зеленського

Президент США Дональд Трамп знову заявив про необхідність особистої зустрічі російського лідера Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського для врегулювання війни Росії проти України.

За словами Трампа, досягти результату можна лише «з позиції сили».

Виступаючи перед вищим командним складом армії США на базі в Квантіко, Трамп повідомив, що розпорядився розмістити «підводний човен або два» біля узбережжя Росії, і наголосив, що Вашингтон модернізує ядерний арсенал.

«Ми маємо сподіватися, що нам ніколи не доведеться його використовувати… Я називаю це словом на букву N – nuclear (ядерний – ред.)», – сказав президент США.

Американський лідер також знову назвав Росію «паперовим тигром» і висловив розчарування Путіним: «Я сказав Путіну: «Ти виглядаєш погано… Ти що, паперовий тигр?».

Трамп додав, що нещодавні погрози на адресу США з боку «людини, яка працює на Путіна», спричинили посилення американських військових заходів біля російських кордонів.

Влітку Трамп розпорядився розгорнути два атомні підводні човни у «відповідних районах» у відповідь на висловлювання колишнього російського президента Дмитра Медведєва про можливість війни Росії і США.

Наприкінці липня Медведєв звернувся до Трампа в соцмережі X, заявивши, що його ультиматуми щодо Росії можуть стати «кроком до війни».

Можливу зустріч Путіна і Зеленського, а після неї тристоронню за участю лідерів США, України і Росії, Трамп прогнозував після зустрічі з Путіним на Алясці у середині серпня.

14 вересня президент США висловив упевненість у тому, що тристороння зустріч між ним, президентом України Володимиром Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним відбудеться. При цьому Трамп заявив про «незбагненну ненависть» між Зеленським і Путіним, через яку вони, за його словами, не можуть провести зустріч удвох.

В американському Інституті вивчення війни зазначили, що неправдиві заяви Путіна про нелегітимність Зеленського демонструють незацікавленість очільника Кремля в мирному врегулюванні й встановлюють умови для відмови Росії від будь-якої можливої мирної угоди, яку б Путін підписав із Зеленським, у час, який Росія обере в майбутньому.