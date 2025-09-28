Венс: Росія відмовилась від двосторонніх чи тристоронніх зустрічей із Україною та представником США

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс заявив, що протягом останніх тижнів Росія відмовилась від двосторонніх зустрічей із Україною та тристоронніх за участю представника США.

«Ми залишаємося відданими миру, але для танго потрібні двоє. На жаль, те, що ми бачили протягом останніх кількох тижнів, це те, що росіяни відмовилися проводити будь-які двосторонні зустрічі з українцями. Вони відмовилися проводити будь-які тристоронні зустрічі, де президент чи якийсь інший член адміністрації міг би сісти з росіянами та українцями», – сказав він у розмові з телеканалом Fox News.

За його словами, росіяни мають «прокинутися і прийняти реальність».

«Багато людей гине. Вони (росіяни – ред.) не мають багато чого показати за це. Скільки ще людей вони готові втратити? Скільки ще людей вони готові вбити заради дуже невеликої, якщо взагалі якоїсь, військової переваги на землі? Я думаю, що відповідь, сподіваємось, буде «не так багато», – зазначив Венс, додавши, що Вашингтон продовжуватиме працювати заради миру і сподівається, що Москва «справді усвідомить реальність на місцях».

Можливу зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна, а після неї тристоронню за участю лідерів США, України і Росії, прогнозував президент США Дональд Трамп після зустрічі з Путіним на Алясці у середині серпня.

3 вересня в телефонному інтерв’ю телеканалу CBS News Трамп зазначив, що Путін і Зеленський ще не готові до переговорів, але, за його словами, «щось станеться».

Декілька країн Європи й Туреччина пропонували організувати таку зустріч, серед можливих локацій називали, зокрема, Угорщину і Швейцарію.

На початку вересня Путін заявляв про готовність зустрітися із Зеленським у Москві. При цьому російський лідер зазначив, що не бачить особливого сенсу в такій зустрічі, неправдиво заявляючи про нелегітимність української влади, але готовий прийняти Зеленського і надати йому «гарантії безпеки».

В американському Інституті вивчення війни зазначили, що неправдиві заяви Путіна про нелегітимність Зеленського демонструють незацікавленість очільника Кремля в мирному врегулюванні й встановлюють умови для відмови Росії від будь-якої можливої мирної угоди, яку б Путін підписав із Зеленським, у час, який Росія обире в майбутньому.

Зеленський заявляв про готовність до особистої зустрічі з Путіним з метою мирного врегулювання, але він відкинув Москву як місце для проведення переговорів, оскільки не може «поїхати до Москви, коли моя країна під ракетами, під атаками щодня».