Зеленський прокоментував заяву Лукашенка про «добру пропозицію» від Путіна

Президент Володимир Зеленський заявив, що Олександр Лукашенко «живе у своєму світі», реагуючи на останню його заяву щодо України.



«Мені складно якимось чином реагувати на те, що каже Лукашенко, чесно кажучи. Він живе у своєму світі, він його так побудував, ізолювався, і живе в ньому три десятки років…. Іноді в цей світ до нього заходить Путін. Тому вони про щось там розмовляють, дві вже старі людини. Тому складно щось коментувати. Ну нехай люди розмовляють», – сказав він під час включення по відеозв’язку до Варшавського безпекового форуму.

Після завершення багатогодинних переговорів із лідером РФ Володимиром Путіним Олександр Лукашенко 26 вересня заявив про бажання зустрітися з Володимиром Зеленським та обговорити з ним шляхи завершення війни в Україні, зазначивши, що «є добра пропозиція» від Путіна. При чому він не став уточнювати, у чому полягає ця пропозиція.

Він також сказав, що Зеленському треба погодитися на «вигідні умови», передані Путіним президенту США Дональду Трампу під час їхньої зустрічі 15 серпня на Алясці, в іншому разі Зеленський ризикує «втратити всю Україну». Лукашенко зазначив, що разом із Путіним слухав доповідь російського Генштабу про просування армії, яку далі «буде важко зупинити».

Згідно з публікаціями у засобах інформації, на Алясці Путін пропонував заморозити лінію фронту у Запорізькій та Херсонській областях та повернути Україні захоплені території в Харківській, Дніпропетровській та Сумській областях у разі, якщо Київ передасть Росії підконтрольні йому території Донбасу. Україна відкинула цю пропозицію як абсолютно неприйнятну.

За останні місяці якоїсь серйозної зміни лінії фронту в Україні не зафіксовано, а ЗСУ, за словами Зеленського, в останні місяці вдалося звільнити понад 360 квадратних метрів території, захопленими військами РФ.