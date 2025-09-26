Лукашенко твердить, що у нього є «добра пропозиція» для Зеленського від Путіна

Олександр Лукашенко заявив 26 вересня після завершення багатогодинних переговорів із лідером РФ Володимиром Путіним про бажання зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та обговорити з ним шляхи завершення війни в Україні.

«Я от хотів би з ним (Зеленським) просто поговорити, я маю що йому сказати... Володимиру Олександровичу треба заспокоїтись – є на столі добра пропозиція. З президентом Путіним обговорювали, не говоритиму – президент сам скаже. Добра пропозиція», – сказав Лукашенко кремлівському кореспонденту Павлу Зарубіну (цитата за РБК).

Лукашенко також сказав, що, на його думку, «настав той час, коли ми маємо вступити в консультації».

«На початку «СВО» (російська офіційна назва повномасштабної війни проти України – ред.) говорив – нам, керівникам трьох слов’янських держав, треба сісти і домовитися. Домовитися про закінчення цієї незрозумілої війни. Треба домовитися. Не домовимося – буде погано всім», – зазначив Лукашенко.

Він також сказав, що Зеленському треба погодитися на «вигідні умови», передані Путіним президенту США Дональду Трампу під час їхньої зустрічі 15 серпня на Алясці, в іншому разі Зеленський ризикує «втратити всю Україну». Лукашенко зазначив, що разом із Путіним слухав доповідь російського Генштабу про просування армії, яку далі «буде важко зупинити».

Згідно з публікаціями у засобах інформації, на Алясці Путін пропонував заморозити лінію фронту у Запорізькій та Херсонській областях та повернути Україні захоплені території в Харківській, Дніпропетровській та Сумській областях у разі, якщо Київ передасть Росії підконтрольні йому території Донбасу. Україна відкинула цю пропозицію як абсолютно неприйнятну.

За останні місяці якоїсь серйозної зміни лінії фронту в Україні не зафіксовано, а ЗСУ в серпні-вересні вдалося звільнити понад 150 квадратних кілометрів захоплених російською армією територій.



