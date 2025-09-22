Просування ЗСУ на Добропільському напрямку триває – Сирський

Сили оборони України продовжують просування на Добропільському напрямку, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський удень 22 вересня.

«Минулої доби відновлено контроль над 1,3 квадратних кілометра, проведено пошук та знищення противника на території 2,1 квадратних кілометра Покровського району Донецької області. Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулися від 200 метрів до 2,5 кілометра… Загалом за час операції станом на 00:00 22 вересня 2025 року звільнено 164,5 квадратних кілометра, 180,8 квадратних кілометра – зачищено від ДРГ противника. Відновлено контроль над сімома населеними пунктами, зачищено від ДРГ противника – дев’ять», – наголошує воєначальник.

Сирський стверджує, що загальні втрати сил РФ на Добропільському напрямку складають 2696 осіб, з них безповортні – 1492. «Триває поповнення «обмінного фонду» для повернення українських захисників і захисниць із російської неволі», – додав головнокомандувач ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський заявив 18 вересня, що у рамках Добропільської контрнаступальної операції українські військові звільнили 160 квадратних кілометрів і сім населених пунктів.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 8 вересня заявив, що у серпні російські війська захопили 13,5 квадратних кілометрів на Добропільському напрямку, де створили наступальне угруповання, але втратили 25,5 квадратних кілометра.