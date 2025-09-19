Просування ЗСУ на Добропільському напрямку складає від 3 до 7 кілометрів – Сирський

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Добропільському напрямку в Донецькій області, повідомив увечері 19 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Просування наших військ у глибину оборони противника складає від 3 до 7 кілометрів. Відновлено контроль у семи населених пунктах, зачищено від ДРГ противника – дев’ять. Загалом за час операції звільнено 160 квадратних кілометрів, ще 171 квадратний кілометр зачищений від ДРГ», – написав Сирський.

За його даними, втрати сил РФ на цьому напрямку за час наступу ЗСУ «склали 2456 осіб, з них безповортні – 1322», є значна кількість полонених.

«Також окупанти втратили 817 одиниць озброєння та військової техніки, з них танків – 12, бойових броньованих машин – 37, артсистем – 162, РСЗВ – 5, автотехніки – 382, мотоциклів – 58, спеціальної техніки – 1, БпЛА – 160», – додав головнокомандувач ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський заявив 18 вересня, що у рамках Добропільської контрнаступальної операції українські військові звільнили 160 квадратних кілометрів та сім населених пунктів.

На початку тижня українські військові заявили про зачистку від противника населеного пункту Панківка та прилеглої території на Добропільському напрямку.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 8 вересня заявив, що у серпні російські війська захопили 13,5 квадратних кілометрів на Добропільському напрямку, де створили наступальне угруповання, але втратили 25,5 квадратних кілометрів.

У серпні Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Добропільському напрямку були зачищені від противника населені пункти Донецької області Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.