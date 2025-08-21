Генштаб ЗСУ: на Добропільському напрямку від противника зачищені шість населених пунктів, стабілізація триває

На Добропільському напрямку Сили оборони України продовжують проведення стабілізаційних заходів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, за період операції (від минулого тижня) в результаті пошуково-ударних дій зачищено від противника населені пункти Донецької області Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.

«У результаті активних спільних дій частин і підрозділів Збройних Сил та Національної гвардії України, які входять до складу 1-го корпусу НГУ «Азов», противник зазнає суттєвих втрат. Лише за три останні доби безповоротні втрати російських окупантів склали 206 осіб (загалом з початку операції, 4 серпня – 1116 осіб), санітарні втрати – 73 особи (загалом – 412), полонений – 1 (разом – 38)», – йдеться у повідомленні.

Водночас аналітичний проєкт DeepState пише, що противник просунувся поблизу Торського, Філії, Запорізького, Маліївки та Вільного Поля.

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська посилюють тиск на півночі Донеччини – на Лиманському напрямку, але, за його словами, найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський.





Минулого тижня просування військ РФ майже на десяток кілометрів у напрямку Добропілля 11 серпня позначив на своїй мапі аналітичний проєкт DeepState. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов наступного дня заявив, що на Добропільському і Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.

Згодом у ЗСУ повідомили про стабілізацію ситуації на Добропільському напрямку.

15 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача заявив, що українські сили на Покровському й Добропільському напрямках «збільшують тиск на окупантів, протидіють спробам противника просунутися вперед».