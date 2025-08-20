Лиманський напрямок випередив Покровський за кількістю боєзіткнень – Генштаб ЗСУ

Загальна кількість бойових зіткнень на фронті від початку доби 20 серпня становить 71, повідомив Генеральний штаб ЗСУ станом на 16:00.

Уперше за багато місяців Лиманський напрямок за числом боїв випередив Покровський, свідчать оприлюднені дані.

«На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила 24 атаки на позиції українців у районах населених пунктів Карпівка, Рідкодуб, Колодязі, Мирне, Торське та в бік населених пунктів Ольгівка, Шандриголове, Ямпіль, Дронівка, Григорівка. Наразі тривають шість бойових зіткнень.

На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 20 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Федорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Дачне та в бік Мирнограда. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 16 атак», – ідеться в денному зведенні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

15 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача заявив, що українські сили на Покровському й Добропільському напрямках «збільшують тиск на окупантів, протидіють спробам противника просунутися вперед».

14 серпня в Генеральному штабі ЗСУ заявили про знешкодження прориву груп російських військових у бік міста Добропілля на Донеччині, що загрожувало суттєво погіршити оборону українських позицій як у районі Покровська, так і поблизу Костянтинівки. У ЗСУ кажуть про стабілізацію ситуації на Добропільському напрямку.

Просування військ РФ майже на десяток кілометрів у напрямку Добропілля 11 серпня позначив на своїй мапі аналітичний проєкт DeepState. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов наступного дня заявив, що на Добропільському і Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.