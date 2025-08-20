Українські сили минулої доби зупинили 50 штурмів військ РФ на Покровському напрямку – Генштаб

На фронті протягом минулої доби відбулося 175 бойових зіткнень, зокрема 50 російських штурмів українські сили зупинили на Покровському напрямку, повідомив у ранковому зведенні 20 серпня Генштаб ЗСУ.

Крім того, за даними командування, на Лиманському напрямку загарбники атакували 33 рази, на Новопавлівському напрямку – 28.

Бойові дії також тривали на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Придніпровському напрямках.

«Противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах чотирьох ракетних і 82 авіаційних ударів, застосувавши десять ракет і скинувши 153 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 5611 обстрілів, з них 66 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5610 дронів-камікадзе», – йдеться в повідомленні.

15 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача заявив, що українські сили на Покровському й Добропільському напрямках «збільшують тиск на окупантів, протидіють спробам противника просунутися вперед».

14 серпня в Генеральному штабі ЗСУ заявили про знешкодження прориву груп російських військових у бік міста Добропілля на Донеччині, що загрожувало суттєво погіршити оборону українських позицій як у районі Покровська, так і поблизу Костянтинівки. У ЗСУ кажуть про стабілізацію ситуації на Добропільському напрямку.

Просування військ РФ майже на десяток кілометрів у напрямку Добропілля 11 серпня позначив на своїй мапі аналітичний проєкт DeepState. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов наступного дня заявив, що на Добропільському і Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.