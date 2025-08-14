Генштаб ЗСУ заявив про стабілізацію ситуації на Добропільському напрямку

Ситуація на Добропільському напрямку стабілізується, Сили оборони України вживають всіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити групи російських окупантів, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

За його словами, рішенням головнокомандувача Збройних сил України для посилення стійкості оборони на Добропільському і Покровському напрямках виділено додаткові сили і засоби.

«Зокрема, у ході проведення дій 1-м корпусом Національної гвардії України «Азов», суміжними та підпорядкованими підрозділами, ворог зазнає значних втрат. В результаті боїв, за останні дві доби в смузі відповідальності корпусу ліквідовано 151 російський окупант. Поранено понад 70 загарбників. Також за цей період воїни корпусу взяли у полон 8 російських загарбників», – розповів речник.

Ковальов додав, що військовослужбовці Сил оборони України продовжують пошуково-ударні дії у смузі своєї відповідальності.

Також голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у свою чергу стверджує, що ситуація «стабілізована» на Добропільському напрямку.

«Ситуація на Добропільському напрямку стабілізована. Завдяки героїчним зусиллям наших Сил оборони лінія фронту надійно тримається», – написав він у телеграмі.

Просування військ РФ майже на десяток кілометрів у напрямку Добропілля 11 серпня позначив на своїй мапі аналітичний проєкт DeepState. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов заявив, що на Добропільському та Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.

Президент України Володимир Зеленський 12 серпня заявив, що найскладніша ситуація – Краматорськ, Добропілля-Краматорськ. За його словами, там російські війська без техніки просунулися близько 10 кілометрів в кількох точках. За його словами, ціллю просування російських сил поблизу Добропілля на Донеччині є «сформувати певний інформаційний простір» до зустрічі між президентам США і Росії Дональдом Трампом і Володимиром Путіним 15 серпня.



