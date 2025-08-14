У Генштабі заявляють про знешкодження прориву сил РФ у бік Добропілля на Донеччині

У Генеральному штабі ЗСУ 14 серпня заявили про знешкодження прориву груп російських військових у бік міста Добропілля на Донеччині, що загрожувало суттєво погіршити оборону українських позицій як у районі Покровська, так і поблизу Костянтинівки.

«Ситуація на напрямку стабілізується, Сили оборони вживають усіх необхідних заходів щодо виявлення та знищення груп російських окупантів, які напередодні проникли в тилові райони нашої оборони. Так, минулої доби військовослужбовці однієї з наших механізованих бригад взяли в полон п’ять загарбників», – ідеться в денному зведенні.

На Покровському напрямку на Донеччині відбулася понад половина із загалом 67 боїв із початку доби 14 серпня.

«На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 37 атак на позиції наших захисників у районах населених пунктів Попів Яр, Золотий Колодязь, Никанорівка, Маяк, Володимирівка, Шахове, Рубіжне, Вільне, Новоекономічне, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Удачне та Новоукраїнка. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 34 атаки, бої тривають», – указано в повідомленні.

Також бої тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Торецькому, Новопавлівському та Придніпровському напрямках.

Просування військ РФ майже на десяток кілометрів у напрямку Добропілля 11 серпня позначив на своїй мапі аналітичний проєкт DeepState. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов заявив, що на Добропільському та Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.

Президент України Володимир Зеленський 12 серпня заявив, що найскладніша ситуація – Краматорськ, Добропілля-Краматорськ. За його словами, там російські війська без техніки просунулися близько 10 кілометрів в кількох точках. За його словами, ціллю просування російських сил поблизу Добропілля на Донеччині є «сформувати певний інформаційний простір» до зустрічі між президентами США і Росії Дональдом Трампом і Володимиром Путіним 15 серпня.