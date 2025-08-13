У 14 населених пунктах Донеччини оголосили примусову евакуацію родин із дітьми – ОВА

У Донецькій обласній військовій адміністрації оголосили про початок примусової евакуації родин із дітьми з 14 населених пунктів.

«Розпочинаємо обов’язкову евакуацію родин із дітьми у примусовий спосіб з міста Бiлозерське, сiл Благодать, Бокове, Веселе Поле, Весна, Мирове, Нововодяне Білозерської громади і з селища Свягогорiвка, сiл Вiкторiвка, Bipiвка, Копанi, Нововiкторiвка, Новоукраїнка і Степи Добропільської громади», – зазначив голова ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, у цих населених пунктах зараз орієнтовно перебувають 1150 дітей.

Рішення ухвалили на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області.

Читайте також: Генштаб про Покровський напрямок: тривають важкі бої, РФ зосередила понад 110 тисяч військових

«Дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОДА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України. Вкотре наголошую: перебування на території Донецької області несе постійну небезпеку», – наголосив голова ОВА.

Крім того, Філашкін повідомив, що у Покровську, де досі залишаються 1327 людей, ситуація є найскладнішою. «Ворог прострілює усі шляхи до міста, тож і евакуація звідти критично ускладнена. Дуже потерпає і Костянтинівка – туди росіяни щодня скидують не менше десятка авіабомб», – написав голова ОВА у телеграмі.

Три дні поспіль DeepState повідомляв про наступ армії Росії на північ від Покровська – військові аналітики й українські бійці з місць повідомляли про прорив оборони ЗСУ, який може загрожувати Добропіллю, Покровсько-Мирноградській агломерації – і навіть Дружківці з Краматорськом.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов заявив, що на Добропільському та Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.