Генштаб ЗСУ підтвердив удар по Волгоградському НПЗ

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що у ніч на 14 серпня українські військові завдали ураження по Волгоградському нафтопереробному заводу (ТОВ Лукойл), що забезпечує російську армію нафтопродуктами.



За даними штабу, влучання ударних БпЛА спричинили на заводі сильні пожежі. Детальні наслідки ураження уточнюються.



У Генштабі ЗСУ зазначають, що Волгоградський нафтопереробний завод – найбільший виробник пально-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі РФ. Його частка – 5,6% усієї російської переробки (15 млн тонн нафти). НПЗ виробляє дизель, бензин та авіапальне, які критично важливі для логістики збройних сил Росії.



«Послідовно працюємо на зниження потужностей виробництва нафтопродуктів у країні-агресорі та послаблення її армії. Росія має сповна відчути наслідки своєї загарбницької політики та припинити війну проти України», – зазнають українські військові.

Раніше у соцмережах були повідомлення, що вночі атаки зазнав об’єкт російської енергетичної структури – НПЗ «Лукойлу» у Волгограді. Повідомляється про пошкодження внаслідок атаки житлового будинку.

Попереднього разу українські дрони атакували завод у ніч проти середи. Крім того, атаки на нього відбувалися у травні 2024 року, у січні, лютому та червні 2025 року.

Міністерство оборони Росії вранці в четвер повідомило про перехоплення 44 українських безпілотників над п’ятьма регіонами країни, окупованим Кримом та акваторією Азовського моря. Скільки дронів було запущено – не уточнюється.

Читайте також: У російському Ростові-на-Дону 13 людей постраждали, двоє в тяжкому стані після атаки дронів – влада

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

У Генштабі ЗСУ час від часу підтверджують удари по об’єктах у РФ, задіяних у забезпеченні російської армії, і наголошують, що такі удари триватимуть.



