Поліція Харківщини: російський дрон влучив у авто швидкої допомоги, поранені медичні працівники

Російські військові атакували автомобіль швидкої допомоги в Харківській області, повідомляє поліція області 19 серпня.

Правоохоронці отримали повідомлення, що під час виїзду за викликом в Купʼянському районі FPV-дрон влучив у службовий автомобіль екстреної медичної допомоги.

«Внаслідок атаки постраждали медичні працівники, які знаходились у транспортному засобі. 57 та 43-річних чоловіків з вибуховими пораненнями поліцейські доставили до лікарні», – заявляє поліція.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки поліції. Поліція відкрила справу за статтею про воєнні злочини.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



