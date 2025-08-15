ОВА: на Сумщині російський дрон атакував автівку, загинув водій

На Сумщині вранці російський дрон атакував автівку, загинув водій, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.



«Близько 7:00 російський дрон атакував автомобіль у селі Великописарівської громади. Загинув 73-річний водій. Також пошкоджений медичний автомобіль», – написав він у телеграмі.

Про російські атаки дронами цивільних регулярно повідомляє місцева влада, зокрема Херсонщини та Сумщини.

Наприкінці червня Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні заявила, що цивільні люди у прифронтових районах України потерпають внаслідок атак безпілотників малого радіусу дії, здійснених російськими військовими, а велика кількість таких атак погіршила й без того критичну гуманітарну ситуацію вздовж лінії фронту.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



