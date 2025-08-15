Російській дрон поцілив по АЗС у Сумах, є постраждалий – влада

Російські війська вранці атакували автозаправну станцію на околиці Сумської громади – постраждала людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.
«Близько 5:40 російський БпЛА вдарив по цивільній автівці на території АЗС. Здійнялася пожежа. Пошкоджено приміщення та легковий автомобіль. Водій отримав опіки, йому надають медичну допомогу», – написав він у телеграмі.
За його даними, працівники АЗС не постраждали.
У ДСНС повідомляють, що всі осередки займання ліквідовані.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
