Новини | Події

Російській дрон поцілив по АЗС у Сумах, є постраждалий – влада

Сьогодні вранці військові РФ атакували автозаправну станцію на околиці Сумської громади, завдавши удару по цивільній автівці. Внаслідок атаки водій отримав опіки

Російські війська вранці атакували автозаправну станцію на околиці Сумської громади – постраждала людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Близько 5:40 російський БпЛА вдарив по цивільній автівці на території АЗС. Здійнялася пожежа. Пошкоджено приміщення та легковий автомобіль. Водій отримав опіки, йому надають медичну допомогу», – написав він у телеграмі.

За його даними, працівники АЗС не постраждали.

У ДСНС повідомляють, що всі осередки займання ліквідовані.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


