Російській дрон поцілив по АЗС у Сумах, є постраждалий – влада

Російські війська вранці атакували автозаправну станцію на околиці Сумської громади – постраждала людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.



«Близько 5:40 російський БпЛА вдарив по цивільній автівці на території АЗС. Здійнялася пожежа. Пошкоджено приміщення та легковий автомобіль. Водій отримав опіки, йому надають медичну допомогу», – написав він у телеграмі.

За його даними, працівники АЗС не постраждали.

У ДСНС повідомляють, що всі осередки займання ліквідовані.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



