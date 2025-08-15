ЗСУ: війська РФ атакували Україну балістичними ракетами та майже 100 БпЛА, є влучання на 13 локаціях

Російські війська у ніч на 15 серпня атакували двома балістичними ракетами Іскандер-М та майже 100 дронів, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.



За даними ЗСУ, ракетами противник атакував із Воронезької та Брянської області, 97 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків – Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово (РФ).



Ударними БпЛА атаковано прифронтові райони Харківщини, Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, ракетами – Харківщину та Чернігівщину. Військові зафіксували влучання ракет та 34 БпЛА на 13 локаціях.



За попередніми даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила/подавила 63 російські БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.