ЗСУ: війська РФ атакували Україну балістичними ракетами та майже 100 БпЛА, є влучання на 13 локаціях

Росія атакувала Україну балістичними ракетами та майже 100 дронами. Повітряні сили ЗСУ повідомляють про знешкодження 63 дронів
Росія атакувала Україну балістичними ракетами та майже 100 дронами. Повітряні сили ЗСУ повідомляють про знешкодження 63 дронів

Російські війська у ніч на 15 серпня атакували двома балістичними ракетами Іскандер-М та майже 100 дронів, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

За даними ЗСУ, ракетами противник атакував із Воронезької та Брянської області, 97 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків – Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово (РФ).

Ударними БпЛА атаковано прифронтові райони Харківщини, Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, ракетами – Харківщину та Чернігівщину. Військові зафіксували влучання ракет та 34 БпЛА на 13 локаціях.

За попередніми даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила/подавила 63 російські БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

