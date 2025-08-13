ОВА: російський БпЛА скинув вибухівку на жителя Комишан, чоловік загинув

На Херсонщині російський дрон скинув вибухівку на 64-річного чоловіка, він помер, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Близько 10:30 російські окупанти вбили з дрона жителя Комишан. Ворог скинув вибухівку з БпЛА на 64-річного чоловіка. Він дістав поранення, несумісні з життям», – написав він у телеграмі.

Також вранці на Херсонщині російський дрон атакував цивільну автівку – загинули чоловік та жінка, повідомили в ОВА.

Наприкінці червня Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні заявила, що цивільні люди у прифронтових районах України потерпають внаслідок атак безпілотників малого радіусу дії, здійснених російськими військовими, а велика кількість таких атак погіршила й без того критичну гуманітарну ситуацію вздовж лінії фронту.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.