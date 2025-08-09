У Міноборони пояснили, коли заброньованих військовозобовʼязаних можуть направити на ВЛК

Міністерство оборони України уточнило, що військовозобов’язаних із чинною відстрочкою від призову або бронюванням не направляють на проходження медичного огляду військово-лікарською комісією.

За повідомленням, це визначено порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який регулюється постановою Кабінету міністрів України від 16 травня 2024 року.

Водночас у МОУ назвали винятки, коли це можливо:

в разі, коли військовозобов’язані з чинною відстрочкою від призову або бронюванням приймаються на військову службу за контрактом;

були визнані обмежено придатними і не проходили повторний медичний огляд (за винятком осіб з інвалідністю, визнаних у встановленому порядку);

самостійно виявили бажання пройти медичний огляд.

У січні цього року Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження електронних направлень на проходження військово-лікарської комісії(ВЛК) для військовозобов’язаних – направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою Єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок «Резерв+».