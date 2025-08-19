Армія РФ обстрілює Костянтинівку, під завалами може бути людина – міська влада

Російські війська завдали кількох авіаційних ударів по Костянтинівці від початку дня 19 серпня, повідомляє голова міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

За його даними, для атаки російські військові застосовували авіабомби ФАБ-250. Перший удар прийшовся по відкритій території міста.

«Згодом окупанти спрямували ще чотири удари по житловій забудові. Є ймовірність, що постраждала одна цивільна особа, яка може перебувати під завалами будинку. Костянтинівська міська військова адміністрація разом із поліцією, ДСНС та комунальними службами громади проводить роботи з деблокування мешканки будинку, у який влучила ворожа ракета. Наразі тривають роботи з розбирання зруйнованих конструкцій», – повідомив Горбунов.

Читайте також: 15 людей загинули, 76 поранені за добу від обстрілів РФ у чотирьох прифронтових областях – ОВА

Згодом російська авіація атакувала Костянтинівку ще п’ять разів. Один цивільний звернувся по медичну допомогу із тілесними ушкодженнями, отриманими внаслідок обстрілів.

Горбунов уточнив, що постраждали цивільна та адміністративна інфраструктура, а також 12 фасадів багатоповерхових житлових будинків і автомобіль.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



