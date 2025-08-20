Сирський: війська РФ посилюють тиск на півночі Донеччини

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська посилюють тиск на півночі Донеччини – на Лиманському напрямку.



Але, за його словами, найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський.

«Наші підрозділи ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил росіян, стримують їхні штурми та подекуди проводять активні дії у відповідь», – написав він у телеграмі.

Сирський додав, що після спілкування з командирами бригад і корпусів ухвалив необхідні рішення для посилення стійкості оборони.

Головнокомандувач ЗСУ зробив робочу поїздку в підрозділи, які виконують бойові завдання в Донецькій області.

Минулого тижня просування військ РФ майже на десяток кілометрів у напрямку Добропілля 11 серпня позначив на своїй мапі аналітичний проєкт DeepState. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов наступного дня заявив, що на Добропільському і Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.

Згодом у ЗСУ повідомили про стабілізацію ситуації на Добропільському напрямку.

15 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача заявив, що українські сили на Покровському й Добропільському напрямках «збільшують тиск на окупантів, протидіють спробам противника просунутися вперед».



