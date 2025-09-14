«Є хороші результати» у прикордонні Сумщини – Зеленський після доповіді Сирського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що «є хороші результати» у прикордонні Сумщини. Він сказав про це у вечірньому зверненні 14 вересня після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«Є хороші результати у прикордонні Сумщини. Наші підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України. Дякую воїнам 225-го окремого штурмового полку і 71-ї єгерської бригади», – заявив Зеленський.

За його словами, також значні втрати у російських сил – і на Харківщині – в Купʼянську, і на Донеччині.

«Продовжуємо діяти на Добропільському напрямку. Важливо, що російські штурми – відбиваються хлопцями… Діємо відповідно до ситуації й на Запоріжжі», – зазначив президент без подробиць.

Днями Зеленський заявляв, що українські військові зупинили просування російських сил у бік Сум, що тривають бої в прикордонні Сумщини, а російське угруповання на Сумському напрямку втратило наступальні можливості внаслідок зазнаних втрат.

Російські сили увійшли на територію Сумської області в березні-квітні 2025 року – після того, як українські військові залишили місто Суджа на Курщині й більшу частину території Курської області, захоплену під час наступу в серпні 2024 року. Нині лінія фронту в цьому районі стабілізувалася.