Розвідка Британії: війська РФ проводять передислокацію, щоб посилити тиск на пріоритетні для них напрямки

Російська військова активність зменшилася в Харківській і Сумській областях, оскільки РФ передислоковує частини своїх сил на інші ділянки лінії фронту, що, найімовірніше, є частиною спроби посилити тиск на пріоритетні напрямки, зокрема в Донецькій області, заявляє розвідка Великої Британії.

«Згідно з відкритими джерелами, за останні два дні українські війська успішно провели контратаки на захід від Куп’янська, важливого логістичного вузла в Харківській області. Росія мала значні успіхи в у спробі оточення Куп’янська протягом останнього місяця», – йдеться в повідомленні.

На півночі Донецької області за останні десять днів російські війська просунулися через Серебрянський ліс і ведуть там бої, кажуть у розвідці. За повідомленням, російські війська закріпили позиції вздовж сусідньої річки Сіверський Донець, яка служить природним оборонним бар’єром.

У розвідці зазначили, що російські сили майже напевно використовують ліс як часткове прикриття від безпілотників, ймовірно, маючи кінцевою метою Ямпіль, приблизно за 10 кілометрів на захід від їхньої поточної позиції.

Якщо Ямпіль буде захоплений, він, ймовірно, слугуватиме потенційною відправною точкою для штурму міста Лиман, ключового залізничного логістичного вузла за 9 кілометрів на північний захід від Ямполя, зауважили у розвідці Великої Британії.

«Покровськ, ймовірно, залишається пріоритетним напрямком дій Росії і центром найбільшої частки російських атак порівняно з рештою лінії фронту. Російські війська використовують різноманітні методи штурму, включаючи штурми мотоциклістів і розвідувальні атаки невеликими групами, намагаючись проникнути на українські позиції», – йдеться в повідомленні.

Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

31 серпня президент України Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявив, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».

За його словами, загалом по фронту тільки за вісім місяців цього року Москва втратила вбитими і тяжко пораненими понад 290 тисяч своїх військових.

«Найбільших втрат вони зазнали саме на Донеччині, не реалізувавши при цьому жодного зі своїх стратегічних завдань. На частині ділянок фронту зараз тривають наші стабілізаційні заходи», – додав Зеленський.

За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), начальник Генерального штабу Росії Валерій Герасимов, як і російський міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов днями зробили перебільшені заяви про просування армії РФ.

В ISW вважають, що Кремль, ймовірно, намагається вплинути на політику Заходу щодо України, створюючи хибне враження, що наступи і перемога Росії є неминучими.

