Армія РФ під час останнього наступу не здобула контролю над жодним великим містом – Київ відреагував на звіт Герасимова

Російські війська під час свого останнього наступу не здобули повний контроль над жодним великим містом, заявляє Генеральний штаб ЗСУ, коментуючи заяви Москви щодо підсумків «весняно-літньої кампанії 2025 року».

За даними української сторони, в основі звіту начальника російського Генштабу Валерія Герасимова – «спроби видати бажане за дійсне та відверта брехня», оскільки через три з половиною роки повномасштабної агресії РФ її чергова наступальна кампанія закінчилася практично нічим.

«Попри заяви Герасимова, російські війська не здобули повний контроль над жодним великим містом. Натомість, із початку року в безглуздих боях на Харківщині, Луганщині та Донеччині росіяни втратили майже 210 тисяч своїх солдатів убитими та пораненими, знищено та пошкоджено 2174 бойові броньовані машини, 1201 танк, 7303 артилерійські системи та 157 реактивних систем залпового вогню», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ додають, що фейкові реляції противника про зони безпеки в Сумській і Харківській областях є намаганням «приховати провали операцій, які обернулися для ворога глухим кутом і десятками тисяч втрат».

У штабі нагадують, що у рамках Курської операції воїни ЗСУ ліквідували 19 080 російських бійців, ще понад 25 тисяч отримали поранення, також українські війська ведуть активні дії на Сумщині, де звільнили Кіндратівку й Андріївку, витісняють противника з інших прикордонних населених пунктів.



Подані Москвою цифри щодо захоплених територій і населених пунктів суттєво завищені, додають українські військові.

Начальник Генерального штабу Росії Валерій Герасимов 30 серпня заявив, що російські війська захопили 3500 квадратних кілометрів території та 149 населених пунктів з березня 2025 року. Герасимов стверджував, що російські війська захопили 210 квадратних кілометрів та 13 населених пунктів лише на півночі Сумської області – ймовірно, також з березня 2025 року. Герасимов стверджував, що російські війська окупували 99,7 відсотка Луганської області, 79 відсотків Донецької області, 76 відсотків Херсонської області та 74 відсотки Запорізької області.

Читайте також: Розвідка Британії порахувала, скільки часу і втрат піде в РФ, щоб повністю захопити 4 області України

За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), начальник Генерального штабу Росії Валерій Герасимов, як і російський міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов днями зробили перебільшені заяви про просування армії РФ.

В ISW вважають, що Кремль, ймовірно, намагається вплинути на політику Заходу щодо України, створюючи хибне враження, що наступи та перемога Росії є неминучими.







