Армія РФ наступає: де буде головний удар осені?

На Новопавлівському напрямку, в бік Дніпропетровської області, російські війська, за даними DeepState на 31 серпня, окупували Комишуваху і просунулися біля Маліївки. Крім цього, противник просунувся на південь від Покровська біля Новоукраїнки.

Раніше 30 серпня аналітики також фіксували успіх російських військ також на Лиманському напрямку біля Зарічного. Агресор продовжує розширювати зону контролю на північ від Лимана і з боку річки Жеребець.

На тлі цього Силам оборони вдається проводити контратаки. Спікер оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов повідомив, що ЗСУ відкинули російські підрозділи за трасу Р-79 біля Мирного, на північний захід від Куп'янська.

Також Сили оборони відтіснили агресора біля Новоселівки на Новопавлівському напрямку. Проєкт DeepState повідомив 30 серпня, що ЗСУ вдалося стабілізувати оборону в цьому районі, хоча противник продовжує спроби прорватися в село.

За добу, за даними українського Генштабу, відбулося 190 бойових зіткнень. Найбільш інтенсивні бої – на Покровському напрямку (64 штурми), Лиманському (29) і Новопавлівському (25).

