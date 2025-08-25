Росія протягом останніх місяців масово застосовує «шахеди» по прифронтових містах і цілях у тактичній та оперативній глибині. Нині від «шахедів» потерпають Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, Добропілля, Чугуїв. Також через ці райони Росія проклала маршрути, якими «шахеди» летять глибоко в тил України.

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) побачили, як мобільна вогнева група 115-ї окремої механізованої бригади ЗСУ вночі знищує ударні БПЛА у Харківській області.

Пікап з кулеметом на вантажній платформі мчить полем із соняхами. Захід сонця – час коли зазвичай військовослужбовці 115-ї ОМБр стають на чергування. Вони збивають «шахеди» вже не перший рік. Досвід, оцінка потенційних маршрутів противника – все це допомагає визначити район, де сьогодні чекати на російські БПЛА.

Почали летіти великими партіями

«Якщо порівнювати з минулим роком, то зазвичай вони запускали три, п'ять, сім. Десять – це для нас було дуже багато. Нині на Харківському напрямку почали летіти великими партіями: від 20 до 40», – розповідає військовослужбовець 115-ї ОМБр з позивним «Циган».

На пікапі – турецький великокаліберний кулемет Canik калібру 12,7 міліметра. Також поруч на «шишарику», як називають радянську вантажівку ГАЗ-66, встановлена зенітна установка калібром 14,5 міліметра. За нею військовослужбовець з позивним «Ромео», який розповідає, що зараз «шахеди» літають дедалі вище.

«Учора один іде 3500 метрів, за ним другий – 2200. І вже самі розумієте – установка призначена для висоти 1500-2000», – каже зенітник 115-ї ОМБр.

Сьогодні цілей довго чекати не довелося. Спочатку військові отримали інформацію про запуск БПЛА одразу з декількох російських аеродромів. А вже за кілька годин перші «шахеди» зайшли в район роботи мобільної вогневої групи.

Військовослужбовець з позивним «Хамер», вдивляючись у планшет, повідомляє побратимам відстань до цілі, висоту польоту й азимут.

Там і третя партія буде йти

«Високо йдуть. За ними – друга партія іншою траєкторією. Там і третя партія буде йти», – каже «Хамер».

Далі БПЛА підпускають ближче, підсвічують лазером і лунає команда: «Циган», починай! Ігорян, будеш добивати».

Здається, стрільба лунає звідусіль, потім – тиша.

На перший погляд, не влучили, «шахед» летить далі, але за хвилину чітко чути звук падіння. Зник він і на планшеті.

«Йшло два, залишився один. Може й ми його… Влупили по баках, там незрозуміло, стільки патронів по ньому летіло», – розмірковує військовослужбовець 115-ї ОМБр Ігор.

Але часу на розмови немає. Підлітає наступна партія. Перезарядка і знову до роботи.

«12-й азимут, 2300 [метрів]. Майже над головою [летить «шахед]», – каже «Хамер», але побачити його у тепловізор не вдалося.

«Ще їх повна купа йде. Але всі вище йдуть, під*и. Вони щоразу вище, щоразу вище!» – обурюється «Ромео».

Сьогодні роботу ускладнює не лише висота польоту «шахедів», а й густі хмари. Та військові все ж намагаються влучити. Знову відкривають вогонь.

Тактика змінилась кардинально

«Тактика змінилась кардинально. Ще пів року тому висоти були 200 метрів, 300, 800, кілометр, півтора. Зараз нижче двох [кілометрів] немає. Є 2100 метрів, 2500, 3000. Так, це важче. Так, це майже нереально, але ми довели, що це реально. Є цілі збиті і є цілі доведені, що все-таки ми влучаємо у них», – розповідає «Хамер».

Згодом до групи наблизилась вже згадана «третя партія» ударних БПЛА. Знову намагаються влучити, але цього разу безрезультатно.

Сьогодні доволі багато летіло

«Сьогодні доволі багато летіло в нашій ділянці, але погодні умови, хмарність низька, а висоти доволі були великі, тому більшість цілей ми й не бачили, тільки спостерігали на планшеті. Але все одно ми відкривали вогонь, дальність і висота дозволяли. Може, щось і підбили», – каже «Хамер».

У липні Росія вкотре оновила рекорд із запуску «шахедів» та БПЛА-імітаторів. Згідно з підрахунком користувача соцмережі X Shahed Tracker, агресор протягом місяця використав 6297 таких дронів. Це на понад 800 більше, ніж у червні. Кількість збитих та тих, які подавили за допомогою РЕБ, згідно з офіційною статистикою, складає 88%.

Ворог трошки адаптувався

«Ворог трошки адаптувався, зрозумів, що є велика кількість розрахунків, і почав шукати більш складні коридори, але ми аналізуємо їхній проліт і робимо все можливе. Так, всі цілі не можемо вразити, але велика кількість «шахедів» на цьому напрямку збивається», – каже «Циган»

Також військові розповідають, що у їхньому підрозділі вже з'явився взвод БПЛА-перехоплювачів, які так само виявляють і знищують повітряні цілі.

«Ми замислюємось, щоб збільшити кількість перехоплювачів. Розуміємо, що війна вже перейшла в еру дронів, за дронами майбутнє», – переконаний «Циган»

Росія разом із нарощуванням виробництва «шахедів» збільшує кількість пускових майданчиків.

Нещодавно стало відомо про використання російською армією з цією метою донецького аеропорту.

На супутниковому фото, яке опублікувала OSINT-спільнота «Кіберборошно» у своєму телеграм-каналі, помітно облаштування відповідної інфраструктури, зведення місць для зберігання БПЛА, пунктів керування, підготовку злітної смуги.