Сумська операція РФ «повністю зірвана нашими силами» – Зеленський після Ставки

Українські військові зупинили просування російських сил у бік Сум, заявив президент України Володимир Зеленський 12 вересня за підсумками доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на Ставці Верховного головнокомандувача.

«Станом на сьогодні можемо констатувати, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана нашими силами. Тривають бої в прикордонні Сумщини, але російське угруповання на Сумському напрямку втратило наступальні можливості внаслідок зазнаних втрат. Продовжуємо також активно протидіяти російській штурмовій активності на Донеччині та Запоріжжі», – наголосив Зеленський.

За його словами, також є «хороші показники у виробництві перехоплювачів».

Російські сили увійшли на територію Сумської області в березні-квітні 2025 року – після того, як українські військові залишили місто Суджа на Курщині та більшу частину території Курської області, захоплену під час наступу в серпні 2024 року. Нині лінія фронту в цьому районі стабілізувалася.