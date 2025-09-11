Григоров: російський дрон пошкодив найстарішу кам’яну будівлю Сум – собор у центрі міста

Російський безпілотник влучив у Свято-Воскресенський кафедральний собор Православної церкви України в Сумах, заявив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров 11 вересня.

«Ворожий безпілотник влучив у собор – символ міста в центрі Сум. Внаслідок удару російського дрона є пошкодження. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – повідомив він у своїх соцмережах.

Григоров додав, що на місці працюють необхідні служби, триває обстеження території.

Він звернув увагу на те, що собор є найстарішою кам’яною будівлею Сум і пам’яткою архітектури національного значення.

«Атака по такій святині – ще одне свідчення цинічних злочинів Росії проти цивільних і нашої культурної спадщини», – додав голова області.

Будівництво собору в Сумах було завершене 1702 року.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



