Російські обстріли: загинули двоє жителів Донеччини, поранений на Харківщині підліток помер у лікарні

Внаслідок російських обстрілів за попередню добу є загиблі та поранені в кількох прифронтових областях, повідомляє місцева влада вранці в четвер.

Зокрема, голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив про двох загиблих – у Новодонецькому і Костянтинівці.

«Ще 10 людей в області за добу дістали поранення», – додав він.

Поранені – жителі Краматорська, Новодонецького та Костянтинівки.

За даними голови Харківщини Олега Синєгубова, за добу постраждали п’ятеро жителів села Благодатівка Кіндрашівської громади: 67-річний і 57-річний чоловіки та жінки 63, 61, 55 років.

Також він згодом повідомив про смерть у лікарні 15-річного хлопця, який напередодні постраждав внаслідок російського обстрілу Куп’янського району.





«Після ворожої атаки в с. Піщане хлопця доставили до медзакладу в дуже важкому стані, він був на апараті ШВЛ. Протягом місяця лікарі робили все можливе, щоб урятувати дитині життя. На жаль, травми виявилися надто важкими», – заявив Синєгубов.

За даними влади Харківщини, армія РФ застосувала КАБи та безпілотники для атак на регіон, руйнування фіксували в чотирьох районах.

Російські війська напередодні атакували понад 30 населених пунктів Херсонської області, заявив голова області Олександр Прокудін:

«Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчу споруду та приватний гараж».

За даними Прокудіна, внаслідок російської області п’ятеро жителів Херсонщини зазнали поранень.

За даними голови Запорізької ОВА Івана Федорова, протягом доби четверо людей постраждали через атаки на Приморське та Запоріжжя. Він згодом уточнив, що один із поранених помер:

«68-річний чоловік, який вчора отримав важкі травми внаслідок удару ворожого дрона у Приморському, помер у лікарні».

Загалом російські війська завдали 527 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Обласна влада отримала 15 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та господарчих споруд.

Очільниу Сумщини Олег Григоров повідомив про поранення підлітка внаслідок атаки російського дрона на цивільний мотоцикл:

«Підлітка з тяжкими травмами госпіталізували. Наразі він у реанімаційному відділенні у вкрай тяжкому стані. Медики борються за його життя».

Обласна влада зафіксувала 102 обстріли по 52 населених пунктах Сумщини і пошкодження в трьох громадах.

Напередодні увечері голова Дніпропетровської області Сергій Лисак повідомляв про атаки російських дронів і артилерії на Нікопольський район – 28-річну жінку госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Пошкодження також фіксували в Межівській громаді Синельниківського району.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



