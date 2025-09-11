Доступність посилання

Новини | Суспільство

Сили ППО знешкодили 62 російських дрони з 66 протягом ночі – Повітряні сили

Уламки російського дрона, архівне фото
Російська армія протягом ночі запустила по Україні 66 безпілотників типу Shahed, «Гербера» та інших типів, повідомляє командування Повітряних сил вранці 11 вересня.

За даними військових, пуски здійснювалися з напрямків Курська, Міллєрова та Приморсько-Ахтарська. Понад 50 із запущених безпілотників – «Шахеди».

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи.

«За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 62 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», – йдеться в повідомленні.

Командування зафіксувало влучання чотирьох ударних безпілотників на трьох локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


