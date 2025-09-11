Сили ППО знешкодили 62 російських дрони з 66 протягом ночі – Повітряні сили

Російська армія протягом ночі запустила по Україні 66 безпілотників типу Shahed, «Гербера» та інших типів, повідомляє командування Повітряних сил вранці 11 вересня.

За даними військових, пуски здійснювалися з напрямків Курська, Міллєрова та Приморсько-Ахтарська. Понад 50 із запущених безпілотників – «Шахеди».

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи.

«За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 62 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», – йдеться в повідомленні.

Командування зафіксувало влучання чотирьох ударних безпілотників на трьох локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



