ГУР оприлюднило дані про понад 100 іноземних складових, виявлених у російських дронах і ракетах

Головне управління розвідки оновило реєстр іноземних компонентів, ідентифікованих експертами українських науково-дослідних установ у російських безпілотниках і ракетах – про це відомство заявило 9 вересня.

Згідно з реєстром, до нього 8 вересня додали дані про 111 деталей.

«Серед опублікованих сьогодні зразків: два ударних БпЛА російського виробництва «Герань-2» серії «Ы», багатоцільовий БпЛА «Корсар» та крилата ракета Х-69», – йдеться в повідомленні.

ГУР зазначає, що Росія продовжує модернізувати свої основні засоби ураження, зокремаm БпЛА «Герань-2» (Shahed-136). В окремих випадках модернізація відбувається за участі Ірану – розвідка повідомляє про використання таких дронів із термобаричною бойовою частиною іранського виробництва.

ГУР нагадує, що раніше повідомляло про новий Shahed серії MS ймовірно іранського виробництва із використанням міні-комп’ютера Nvidia Jetson Orin, спеціалізованого для задач ШІ та обробки відео.

«Окрім іранської, на нові «Шахеди» РФ також встановлює бойові частини власного виробництва з кумулятивним ударним ядром для пробиття захищеного укриття. В обох випадках для ініціації підриву використовуються контактні датчики цілі», – заявляє управління.

В окремих БПЛА виявили використання бойових частин з елементами ураження у вигляді металевих куль та можливістю неконтактного підриву за сигналами від оптичного датчика на визначеній відстані до цілі. У цьому випадку «було застосовано лазерний далекомір SF20 південноафриканської компанії LightWare».

«В серпні також зафіксовано застосування БпЛА типу «Герань-2» з корисним навантаженням на зовнішніх підвісах під крилами», – додає розвідка.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США й інші західні країни запровадили проти РФ низку санкцій, спрямованих на зниження здатності Москви вести війну, перекривши доступ до західних технологій. Однак Росія продовжує знаходити способи для обходу санкцій, їй вдається отримувати іноземні компоненти.



