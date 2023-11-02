США запровадили нові санкції щодо Росії. У списку – іноземні компанії

США 2 листопада запровадили новий пакет санкцій проти 130 компаній і осіб, серед яких – представники Туреччини, Китаю та Об’єднаних Арабських Еміратів, намагаючись перекрити доступ Росії до технологій і обладнання, які підтримують її вторгнення в Україну.

Про санкції оголосило Міністерство фінансів США. За повідомленням, вони спрямовані, зокрема, проти фірм і осіб інших країн, які продовжують надсилати в Росію товари подвійного призначення, включаючи компоненти, на які Москва покладається для своїх систем озброєння.

«Росія залежить від фізичних і юридичних осіб із третіх країн у поповненні запасів свого війська і продовженні своєї жахливої війни проти України, і ми без вагань притягнемо їх до відповідальності», – заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

Зокрема, у списку, – громадянин Туреччини Берк Туркен і його фірми, які, за даними Міністерства фінансів США, причетні до сприяння російським спецслужбам у закупівлі технологій для російських організацій, які перебувають під санкціями. Крім того, під санкції потрапила мережа з ОАЕ за ймовірну причетність до російських незаконних фінансів.

Санкції також націлені на внутрішню промислову базу Росії, у Міністерстві фінансів США стверджують, що Москва переорієнтувала її, «щоб забезпечити самообслуговування військової машини».

Інша сфера – фінансові послуги, санкції запровадили проти семи російських банків.

Крім того, Держдепартамент запровадив дипломатичні санкції проти російського енергетичного виробництва і металургійного та гірничодобувного секторів.

В окремій заяві 2 листопада Міністерство торгівлі США заявило, що внесло в «чорний список» 13 організацій, які підтримують російську армію шляхом закупівлі, розробки і розповсюдження російських безпілотників. Серед організацій 12 розташовані в Росії і одна в Узбекистані.

Санкції заморожують будь-які активи в США, якими володіють або які контролюють фізичні та юридичні особи. Вони також блокують фінансові операції з визначеними особами і забороняють передавати їм кошти, товари й послуги.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США та інші західні країни запровадили низку санкцій проти Росії. Проте, попри обмеження, Москві вдається отримувати іноземні компоненти для виробництва зброї.

Як йшлося в липневому звіті міжнародної робочої групи з питань санкцій проти РФ (група Єрмака-Макфола), російський оборонний комплекс використовує понад 450 різних типів закордонних компонентів у 27 різних системах обладнання.