Зламати холодом. «Злочин Росії проти людяності»: позбавити Україну тепла у морози. Кияни між Кличком і Зеленським

Внаслідок масованих цілеспрямованих російських ударів по об'єктах енергопостачання під час сильний морозів в Україні запроваджений надзвичайний стан в енергетиці. Спочатку Росія знеструмила Запорізьку та Дніпропетровську область, а тоді атакувала столицю і Київщину, призвівши до найглибшого енергетичного колапсу від початку повномасштабної війни. Є помешкання, які вже шість діб не мають світла і тепла. При цьому за прогнозами потепління найближчими тижнями поки не передбачається.

При цьому президент України висловлює претензії до столичної влади, а міський голова Києва Віталій Кличко відповідає, що заяви Володимира Зеленського «нівелюють працю тисяч людей».

Радіо Свобода зібрало тут інформацію про все це.

Вночі і протягом дня російська армія продовжує з повітря атакувати столицю України та інші великі міста, цілячись по енергетичних об'єктах.

Після нічних ударів, повідомляє міністерство енергетики України (з 14 січня парламент затвердив на посаді першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля), знеструмлені споживачі на Житомирщині та Харківщині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація.

Найскладніша ситуація у тилу з електропостачанням та теплом у Києві та Київській області. Діють мережеві обмеження, через що раніше запроваджені графіки погодинних відключень тимчасово не застосовуються. Повернення до цих графіків можливе тільки після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Відновлювальні роботи у столиці та на Київщині тривають цілодобово, незважаючи на те, що вночі температура опускається до -15, -20, а вдень коливається на рівні -14, -15 градусів морозу.

У Києві ще є помешкання, у яких немає тепла від масованого російського обстрілу енергооб'єктів столиці 9 січня.

Там, де не вдалося, або не встигли вчасно злити воду, внаслідок морозів є пошкодження мереж.

15 січня у Києві під час розвантаження обладнання генератора, який мав забезпечувати теплом житлові будинки в Оболонському районі, трагічно загинув працівник «Київтеплоенерго».

Обмерзання дротів та дерев призвело ще й до численних обривів ліній електропостачання. Без електропостачання цілі вулиці, а то й цілі населені пункти Київщини.

Щоб знайти обриви, хлопці годинами йдуть пішки на морозі. Робимо все можливе

«Пошкоджень – чимало. Зірвані проводи, розбиті ізолятори, зламані опори. Поля, просіки, заметені дороги, куди не доїде жодна техніка. Щоб знайти обриви, хлопці годинами йдуть пішки на морозі. Робимо все можливе, щоб світло повернулося в домівки», – кажуть енергетики Київських регіональних мереж ДТЕК.

Мережеві обмеження, як і в попередні тижні, зберігаються на Одещині. У регіоні продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після російських ударів.

Через негоду залишаються знеструмленими населені пункти на Чернігівщині. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.

Найважча ситуація у прифронті. Там відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями.

У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості. У кількох областях вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах високого рівня споживання під час морозів.

СБУ: «послідовна політика Кремля на знищення українського народу»

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. СБУ зібрала доказову базу, що підтверджує, що російські удари по енергетиці є «послідовною політикою Кремля, спрямованою на знищення українського народу», та мають ознаки злочинів проти людяності.

Росія цілеспрямовано атакувала 11 гідроелектростанцій та 45 найбільших ТЕЦ, завдала 49 повітряних ударів по теплових електростанціях і 151 – по електропідстанціях у різних регіонах України

«Від початку цьогорічного опалювального сезону СБУ задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти та системи теплопостачання нашої держави. Зокрема, з початку жовтня 2025 року і дотепер окупанти цілеспрямовано атакували 11 гідроелектростанцій та 45 найбільших теплоелектроцентралей нашої держави. Також рашисти (так в Україні називають російських агресорів за аналогією з фашистами )завдали 49 точкових повітряних ударів по теплових електростанціях і 151 – по електропідстанціях у різних регіонах України», – повідомив речник СБУ Андрій Дехтяренко 15 січня.

Дехтяренко зазначає, що кожна із цих атак мала комбінований характер і здійснювалася із використанням десятків російських дронів та ракет.

Найбільше обстрілів зафіксували по об’єктах теплової та електричної генерації у Києві та Київській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській і Чернігівській областях. Росія атакувала критичну інфраструктуру балістичними та крилатими ракетами «Іскандер», «Калібр», «Х-101», «Х-69» і дронами типу «Герань».

Російські удари в період різкого похолодання призвели до масштабних відключень електроенергії і тепла, а також до порушення водопостачання в оселях мільйонів людей.

СБУ кваліфікує знищення Росією енергосистеми України за статтею про злочини проти людяності, оскільки розцінює атаки як «послідовне створення життєвих умов, спрямованих на знищення частини населення».

«Однією з особливостей цієї статті є те, що вона визначає цю категорію обстрілів як злочини міжнародного характеру, за які передбачена жорстка відповідальність як в українських, так і в закордонних судах», – додав речник.

Слідчі СБУ працюють на місці кожного російського удару і збирають масштабну доказову базу, щоб кожен російський військовий, причетний до цих злочинів, поніс покарання.

ДТЕК

Енергетична компанія ДТЕК ( ) повідомляє, що 629 бригад працюють цілодобово над відновлення електро і теплопостачання.

З 5 по 11 січня, попри постійні масовані обстріли і складні погодні умови, енергетикам вдалося відновити електропостачання 881 населеного пункту.

МВС

Лінія 112 працює в режимі прийому повідомлень про відсутність тепло-, водо- й електропостачання, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Ми залучили до роботи додаткових операторів, щоби оперативно опрацьовувати не лише звернення до екстрених служб – рятувальників, поліції, медичної допомоги чи газової служби, а й отримувати інформацію щодо критичної ситуації у домівках громадян», – написав він у телеграмі 15 січня.

За словами міністра, ці дані оператори «невідкладно передають» до штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у Києві й комісії ТЕБ і НС.

«Оператори надаватимуть інформацію про найближчий пункт незламності чи місця обігріву. І за потреби скеровуватимуть екіпажі екстрених служб», – додав Клименко.

Суперечка Зеленського і Кличка

У Києві та найближчому передмісті (Бровари, Бориспіль та інших населених пункти) склалася особливо складна ситуація з енерго- і теплопостачанням внаслідок російських повітряних ударів. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. Він наголосив, що ситуація в Києві зараз є найскладнішою за чотири роки повномасштабної війни.

За даними Міненерго, вранці 9 січня у Києві й Київській області були знеструмлені понад 500 тисяч споживачів.

Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні 14 січня, що Київ робить недостатньо для виправлення складної ситуації з теплом і електрикою після останніх російських обстрілів.

«Багато зроблено, зокрема, у Харкові, де місцева влада підготувалася. Київ, на жаль, зробив значно менше, дуже мало зроблено в столиці. І навіть цими днями я не бачу інтенсивності», – сказав Зеленський.

Ці слова президента прозвучали синхронно зі заявою новопризначеного міністра енергетики Дениса Шмигаля у парламенті:

«Київ, на жаль, був підготовлений набагато слабше. Я навіть скажу, що не підготовлений зовсім. Тому зараз прийдеться вживати кризових заходів», –заявив Шмигаль.

Кличко різко відреагував на ці звинувачення.

«Якої «інтенсивності» в роботі в Києві в надзвичайній ситуації президент не бачить, зокрема, останніми днями, як він сказав? (…) Такі заяви, насамперед, нівелюють самовіддану працю тисяч людей, фахівців. У них, хоч і немає зброї в руках, своїми невтомними зусиллями вони теж борються за свою країну», – написав Кличко в телеграмі пізно ввечері 14 січня.

Міський голова Києва зазначив, що після руйнівного удару 9 січня «з шести тисяч будинків без тепла за кілька днів залишається близько 400», а «енергетики намагаються, теж працюючи 24/7, повернути хоч на якісь години світло в домівки киян».

«Я, принаймні, говорю чесно і попереджаю людей про надскладну ситуацію. І мені байдуже на якісь рейтинги і примарні вибори», – сказав Кличко, який раніше порадив киянам за можливості «переїхати за місто» на час ліквідації надзвичайної ситуації.

Президент України Зеленський повідомив 14 січня, що: