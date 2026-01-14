В енергетиці України запровадять режим надзвичайної ситуації – Зеленський

В енергетиці України буде запроваджений режим надзвичайної ситуації, повідомив президент Володимир Зеленський 14 січня за підсумками наради щодо ситуації в енергетичній сфері, зокрема, в Києві.
«Наслідки російських ударів і погіршення погодних умов – важкі… Буде утворений штаб щодо координації ситуації в Києві, який діятиме постійно. Загалом в енергетиці України буде запроваджений режим надзвичайної ситуації. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань визначено першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики України», – йдеться в повідомленні Зеленського у телеграмі.
Крім того, президент заявив, що правила комендантської години мають бути переглянуті на час холодної погоди. Пізніше у вечірньому зверненні Зеленський додав, що пропонує на час надзвичайної ситуації прибрати комендантську годину для частини міст і громад. «Там, де безпекова ситуація це дозволяє. Урядовці мають представити відповідні пропозиції. Щоб у будь-який час люди могли отримати всю необхідну підтримку і щоб бізнес міг планувати свою роботу більш раціонально», – зазначив президент.
«У Києві має бути збільшена кількість пунктів незламності й проведена перевірка наявних. Очікуємо пропозицій від Міністерства освіти і науки й від місцевої влади щодо форматів навчального процесу на час надзвичайної ситуації», – також заявив Зеленський.
«Урядовці максимально активізують роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання і додаткової підтримки. Кабінет міністрів забезпечить на час саме такої ситуації максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. Працюємо також, щоб відчутно збільшити обсяг імпорту електрики в Україну», – додав він.
Останнім часом у Києві склалася особливо складна ситуація з енерго- і теплопостачанням. Після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. Він наголосив, що ситуація в Києві зараз є найскладнішою за чотири роки повномасштабної війни. За даними Міненерго, вранці 9 січня у Києві й Київській області були знеструмлені понад 500 тисяч споживачів.
Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку 2025 року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.
Форум