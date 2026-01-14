В енергетиці України запровадять режим надзвичайної ситуації – Зеленський

В енергетиці України буде запроваджений режим надзвичайної ситуації, повідомив президент Володимир Зеленський 14 січня за підсумками наради щодо ситуації в енергетичній сфері, зокрема, в Києві.

«Наслідки російських ударів і погіршення погодних умов – важкі… Буде утворений штаб щодо координації ситуації в Києві, який діятиме постійно. Загалом в енергетиці України буде запроваджений режим надзвичайної ситуації. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань визначено першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики України», – йдеться в повідомленні Зеленського у телеграмі.

Крім того, президент заявив, що правила комендантської години мають бути переглянуті на час холодної погоди. Пізніше у вечірньому зверненні Зеленський додав, що пропонує на час надзвичайної ситуації прибрати комендантську годину для частини міст і громад. «Там, де безпекова ситуація це дозволяє. Урядовці мають представити відповідні пропозиції. Щоб у будь-який час люди могли отримати всю необхідну підтримку і щоб бізнес міг планувати свою роботу більш раціонально», – зазначив президент.

«У Києві має бути збільшена кількість пунктів незламності й проведена перевірка наявних. Очікуємо пропозицій від Міністерства освіти і науки й від місцевої влади щодо форматів навчального процесу на час надзвичайної ситуації», – також заявив Зеленський.

«Урядовці максимально активізують роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання і додаткової підтримки. Кабінет міністрів забезпечить на час саме такої ситуації максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. Працюємо також, щоб відчутно збільшити обсяг імпорту електрики в Україну», – додав він.

Останнім часом у Києві склалася особливо складна ситуація з енерго- і теплопостачанням. Після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. Він наголосив, що ситуація в Києві зараз є найскладнішою за чотири роки повномасштабної війни. За даними Міненерго, вранці 9 січня у Києві й Київській області були знеструмлені понад 500 тисяч споживачів.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку 2025 року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.