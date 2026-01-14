Доступність посилання

Парламент призначив Шмигаля міністром енергетики

Денис Шмигаль, на той момент прем’єр-міністр, у Верховній Раді, 2023 рік
Верховна Рада 14 січня підтримала призначення Дениса Шмигаля міністром енергетики.

«За» проголосували 248 народних депутатів, проти висловилися двоє, 20 утрималися.

Донедавна Шмигаль очолював Міністерство оборони. Сьогодні на цю посаду призначили Михайла Федорова.

Напередодні парламент не зміг призначити Шмигаля на посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики. За це проголосували 210 народних депутатів за мінімально необхідних 226.

Читайте також: Верховна Рада призначила Михайла Федорова міністром оборони

Перед тим Верховна Рада України 265 голосами ухвалила рішення про відставку Дениса Шмигаля з посади міністра оборони.

Президент України Володимир Зеленський 3 січня зустрівся з Денисом Шмигалем і запропонував йому перейти з посади міністра оборони на посаду першого віцепрем’єра і міністра енергетики.

Верховна Рада 17 липня 2025 року затвердила Шмигаля на посаді міністра оборони. За день до цього його звільнили з посади премʼєр-міністра України, Шмигаль очолював уряд понад 5 років.


