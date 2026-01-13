Рада не змогла призначити Шмигаля очільником Міненерго

Верховна Рада України не змогла призначила Дениса Шмигаля на посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики.

Рішення про призначення на засіданні 13 січня підтримали 210 народних депутатів за мінімально необхідних 226.

Після цього голосування депутати не змогли перейти до питання про призначення Михайла Федорова міністром оборони, як це пропонував спікер Руслан Стефанчук. Пропозицію підтримали 206 народних депутатів за необхідних 226. Після цього Стефанчук оголосив перерву. Згодом народні депутати повідомили, що сьогоднішнє засідання Ради закрили.

Раніше сьогодні Верховна Рада України 265 голосами ухвалила рішення про відставку Дениса Шмигаля з посади міністра оборони.

Президент України Володимир Зеленський 3 січня зустрівся з Денисом Шмигалем і запропонував йому перейти з посади міністра оборони на посаду першого віцепрем’єра і міністра енергетики.

Верховна Рада 17 липня 2025 року затвердила Шмигаля на посаді міністра оборони. За день до цього його звільнили з посади премʼєр-міністра України, Шмигаль очолював уряд понад 5 років.

2 січня Зеленський запропонував першому віцепрем’єру – міністру цифрової трансформації України Федорову стати міністром оборони.