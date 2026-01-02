Зеленський запропонував очільнику Мінцифри Федорову стати міністром оборони

Президент Володимир Зеленський заявляє, що запропонував першому віцепрем’єру – міністру цифрової трансформації України Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони. Про це він сказав у вечірньому зверненні 2 січня.

«Вирішив змінити формат роботи Міністерства оборони України. Новим міністром оборони України я запропонував стати Михайлу Федорову. Михайло глибоко займається питаннями щодо «Лінії дронів», працює дуже результативно в цифровізації державних послуг і процесів», – сказав Зеленський.

«Торік Міністерство оборони дало хороші результати, зокрема на грудень було виконано доручення по виробництву дронів-перехоплювачів – понад тисячу на добу виробництво. Ми працюємо, щоб збільшити кількість підготовлених екіпажів. І таких завдань було ще чимало. Михайло Федоров зможе все це реалізувати й додати технологічності», – додав президент.

За словами голови держави, Денис Шмигаль, який досі очолював Міноборони, «залишається в команді України».

«Я дуже вдячний йому за системну роботу на державу… Денису Шмигалю я запропонував очолити інший напрямок у державній роботі і не менш важливий для нашої стійкості», – зазначив президент, не уточнивши, що це за напрямок.

Зеленський також без деталей анонсував, що завтра «продовжимо зміни, будуть ще рішення».

Михайло Федоров і Денис Шмигаль ситуацію не коментували.

Верховна Рада 17 липня 2025 року проголосувала за призначення міністрів уряду на чолі з Юлією Свириденко. Михайло Федоров зберіг посаду в уряді, ставши першим віцепрем’єр-міністром – міністром цифрової трансформації.

Рада тоді ж затвердила Шмигаля на посаді міністра оборони. За день до цього його звільнили з посади премʼєр-міністра України, Шмигаль очолював уряд понад 5 років.

Раніше сьогодні Володимир Зеленський повідомив, що запропонував Кирилу Буданову очолити Офіс президента України. Буданов погодився, заявивши, що нього це «честь і відповідальність – в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки країни».

Пізніше президент повідомив, що Головне управління розвідки Міноборони очолить керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко, який був на цій посаді від березня 2024 року. Про нового очільника СЗР Зеленський не повідомляв, заявивши у зверненні, що рішення буде незабаром.