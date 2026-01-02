Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський запропонував начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову очолити Офіс президента України. Про це він повідомив у телеграмі.

«Зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах, і Офіс президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави», – написав президент, додавши, що Буданов має спеціальний досвід на цих напрямах та достатню силу для досягнення результатів.

Невідомо, чи Буданов погодився обійняти цю посаду. Однак Зеленський написав, що доручив новому керівнику Офісу президента у взаємодії із секретарем РНБО України та іншими необхідними керівниками й інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку України й подальші кроки.

Указ про призначення Буданова на посаду очільника Офісу президент поки що не оприлюднений.

На початку грудня 2025 року Зеленський назвав кілька кандидатур, які розглядаються на цю посаду. Серед них був Буданов. Днями президент повідомив, що визначився з кандидатом на посаду очільника свого Офісу.

28 листопада стало відомо про проведення обшуку у голови Офісу президента. Андрій Єрмак прокоментував обшуки, заявивши, що «жодних перешкод у слідчих немає». Про те, в якій справі відбувалися обшуки, і який статус має голова Офісу президента, офіційно не інформували. За даними ЗМІ, Єрмак не перебуває у статусі підозрюваного.

Згодом того ж дня президент України Володимир Зеленський повідомив, що керівник його Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Голова держави подякував Єрмаку за представлення української позиції на переговорах, але висловив бажання, «щоб не було чуток і спекуляцій»







